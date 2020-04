Camila fue asesinada: encontraron el cuerpo en Moreno, a dos cuadras de la casa del papá de sus hijos

El cuerpo de Camila Aldana Tarocco, la joven de 26 años que estaba desaparecida desde hacía más de diez días en Moreno, fue encontrado en la madrugada del miércoles dentro de una bolsa y semienterrado en un descampado ubicado a dos cuadras de la casa de su ex novio y padre de sus hijos de cinco y siete años. La contradictoria declaración por la que su ex sigue detenido y los avances en la causa.

La familia de Camila realizó la denuncia en la Comisaría 1° de Moreno a principios de mes. La última vez que se la vio fue el sábado cuatro de abril, cuando salió a cobrar la Asignación Universal por Hijo en una sucursal bancaria ubicada en el centro de Moreno. Jamás llegó, ni se registraron movimientos de extracción de dinero.

Al momento de prestar declaración, su ex marido, identificado como Ariel Alberto González, se mostró incongruente. En un principio, le había dicho a la familia de Camila que había estado con ella hasta las diez de la noche, pero que después había regresado a su casa. "Supuestamente el ex marido la llevó a la parada para tomar el colectivo y de ahí no se sabe más nada", precisó al comienzo de la búsqueda la mamá de la víctima, Claudia Sánchez, al portal Infobae.

González sostuvo que había pasado la noche del viernes y que la última vez que la vio fue el sábado a la mañana, cuando la acompañó hasta la parada del colectivo para ir al banco. Por las incongruencias en la declaración de González, sumadas al incumplimiento de la pena de prisión domiciliaria por una causa de violencia de género realizada por otra mujer, la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, ordenó su inmediata detención. Lo mismo hizo con la pareja actual de Camila, quien fue liberada en las últimas horas, aunque todavía se encuentra bajo investigación.

La última conexión del WhatsApp de la víctima fue el mismo día de su desaparición a las 23.19 de la noche. Desde entonces, no se supo más nada de ella y se montaron en la última semana distintos operativos de búsqueda, que incluyeron efectivos de la DDI de Moreno, la Departamental de Moreno, la División de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, los bomberos locales -se sumaron los de José C. Paz- y la Gendarmería Nacional.

Finalmente, el cuerpo de Camila fue encontrado por los perros de la Policía Bonaerense en un terreno ubicado sobre la avenida Monsegur, a doscientos metros del lugar en el que vivía su ex pareja. Detectaron tierra removida entre los pastizales y fue ese el lugar en el que encontraron el cadáver en una bolsa negra. Al momento, el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez se encuentra realizando la autopsia.