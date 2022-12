Canibalismo, rituales satánicos y violación de menores: sigue la búsqueda de Anahí, la docente desaparecida en Córdoba

Hace ya más de 20 días que nada se sabe de Anahí Bulnes, la docente de 36 años que desapareció el 4 de diciembre. Lo último que se sabe es que salió de su casa en barrio Altos Sud de San Vicente, en la capital provincial, aquel domingo en horas de la madrugada sin ninguna de sus pertenencias y jamás volvió. Desde entonces, distintas fuerzas especializadas de la policía de Córdoba, a instancia de la justicia, trabajaban en su búsqueda.

Según la denuncia hecha por su familia el lunes siguiente a ser vista por última vez, Anahí se fue de la casa que comparte junto a sus padres y sus tres hijas de 14, 12 y 7. Verónica, la hermana de la maestra, había contado que ese domingo toda la familia se había reunido el domingo en un campo y que después cada uno se fue a su casa. Del encuentro familiar también había participado el actual novio de Anahí, con quien está en pareja hace cuatro años pero con el que no convive. Esa noche, regresaron a la ciudad de Córdoba en tres autos diferentes. Su pareja -dijo la hermana- se fue a su vivienda y Anahí se acostó a dormir con sus hijas.

Sin embargo, una de las nenas se despertó entre la 1 y 2 de la madrugada y la docente ya no estaba. Anahí se había ido sin más: dejó su celular, billetera, DNI, ropa y hasta el auto en la casa, lo que hizo imposible rastrearla. Pero lo llamativo no fue solo eso, sino que su hermana reveló que la maestra llamó al colegio para avisarles que se iba ausentar durante la mañana porque supuestamente iba a llevar a una de sus hijas a un turno médico. Sin embargo, en la escuela que trabaja por la tarde tampoco se presentó a trabajar y mucho menos avisó que faltaría. “Es la primera vez que sucede, nunca no se presentó a trabajar. Ella es muy disciplinada con sus alumnos”, había remarcado Verónica a ElDoce.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Su hermana también aclaró que Anahí tiene un antecedente relacionados con la violencia machista, ya que si bien no sabe se mantenía un vinculo tenso con su actual pareja, lo cierto es que tiempo atrás tuvo conflictos con el papá de dos de sus hijas. En la causa la Interviene la fiscalía del distrito II turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno. “Estoy en contacto con la Fiscalía pero no hay información certera de mi hermana”, dijo su hermana. Lo primero fue montar un operativo en la zona de los monoblock Stabio, ubicados en la calle Sabattini al 3100. También se desplegaban integrantes de la Brigada de Investigaciones zona Norte y Sur y efectivos de la Policía Barrial.

La mujer -dice el comunicado del colectivo Ni Una Menos difundido por la familia- tiene el cabello color castaño largo, ojos color marrón y mide aproximadamente 1,65 m. “Fue víctima de violencia, tuvo botón antipánico dos años. Hubo un proceso judicial en el medio y últimamente él veía a las nenas, pero sin contacto con ella”, señaló su hermana. Y aclaró que fue al primero que llamaron tras la desaparición de Anahí, pero el ex les dijo que “no tenían contacto”. La causa ya tiene un detenido, 22 días después: Santiago Campos Matos. Una cámara de seguridad registró a la maestra entrar al edificio donde vive el hombre, en Emilio Olmos y boulevard Guzmán, en la madrugada del 5 de diciembre.

Y en ningún momento se la ve salir del lugar. La fiscal ordenó que se hicieran una serie de allanamientos y en el departamento del sospechoso encontraron fuertes indicios para incriminarlo: se detectaron “elementos líquidos compatibles a sangre”, “ropa femenina” y libros sobre cómo cortar un cuerpo humano, cómo mantener las partes, canibalismo y rituales. Por esta razón, la fiscal del caso ordenó su inmediata detención y lo imputó por el delito de homicidio. Los voceros indicaron que el detenido habría tenido una “relación personal circunstancial” con la docente y descartaron que se trate de un familiar.

Como si esto fuera poco, se dio a conocer una denuncia que se presentó hace más de un año contra Campos por violar a una nena de 10 años. La madre de la menor abusada relató que el ataque ocurrió en una "pijamada" de la que participaban las hijas del acusado. La acción judicial data del 30 de noviembre de 2021. La denunciante manifestó en Telenoche que desde entonces "la Justicia no hizo nada". Según consta en una resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género de Quinta Nominación, por tres meses se ordenaron restricciones de acercamiento y comunicación entre el denunciado y las víctimas.

De acuerdo con la denuncia, Campos Matos. "hace una pijamada un sábado a la noche" y la conmovida mamá reveló que al otro día su hija le empezó a "mandar mensajes". "Estaba súper nerviosa, rara. El domingo me pidió que la fuera a buscar", precisó. La mujer explicó que en el colegio la niña alertó lo sucedido. "Me llaman para que me presente de manera urgente porque había sucedido algo raro", comentó la denunciante. Señaló que su hija habló con una maestra para contarle que este hombre "quiso abusar a cuatro niñas". "Las manoteó cuando estaban dormidas para llevarla a otra habitación, fue horrible", manifestó quebrada al recordar la situación.

Campos Matos fue detenido este martes luego de un operativo en un edificio de calle Salta, en cercanías del Hospital de Urgencias, donde cámaras de seguridad captaron a Anahí ingresando, pero no registraron si alguna vez salió del lugar. Además, la Policía y grupos especiales llevaban a cabo este martes un rastrillaje en la zona cercana al Hospital de Urgencias.