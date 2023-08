Caso Cecilia: Sena y Acuña piden por su libertad mientras César realiza una huelga de hambre

Los últimos días en el caso de la desaparición Cecilia Strzyzowski, que ya lleva dos meses, fueron sumamente movidos. La última novedad que dio a conocer la Justicia fue que finalmente los restos óseos hallados en el segundo rastrillaje en el Río Tragadero no son humanos, algo que cayó como un balde de agua fría para la madre de la víctima. Mientras tanto, en la mañana del miércoles se realizó un operativo policial con más de 400 efectivos porque Emereciano Sena y Marcela Acuña fueron trasladados para declarar en la Fiscalía de Resistencia, en la cual también aprovecharon y pidieron por su libertad. A la vez, César Sena se encuentra efectuando una huelga de hambre en su celda.

El martes llegó al Equipo Fiscal Especial de Resistencia la novedad de que los restos óseos hallados por segunda vez en el Río Tragedero no son humanos. En la primera instancia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que no se pudieron hallar restos de ADN por el nivel de calcinados que tenían y por eso, se inclinaron a un nuevo rastrillaje. Pero luego de dar a conocer que no son humanos, tanto la madre de la víctima como su defensa, realizaron una manifestación en la cual sostuvieron que existen elementos probatorios suficientes para mantener la prisión preventiva de los detenidos y a la vez, pidieron justicia y que no sean liberados bajo ningún concepto.

Por otra parte, la mañana del miércoles comenzó siendo uno de los días más importantes en lo que va de la causa. A las 8 horas, Emereciano Sena y Marcela Acuña fueron trasladados al edificio de Fiscalías de Resistencia para llevar a cabo una audiencia en la cual declararon y además pidieron por su libertad. Para el mismo, se debió realizar un operativo de 400 policías debido a la manifestación que había en las inmediaciones del edificio en un total de 100 personas, a los gritos y con banderas, pidiendo por su liberación.

¿En qué se basaron? Los padres de César Sena ejecutaron su pedido para dejar de estar en prisión con dos razones. La primera fue por cuestiones de salud y la segunda, por beneficios que quieren tener en caso de no poder contar con la libertad. Para ello, en las últimas horas, Emereciano escribió su primera carta detrás de las rejas en la cual pidió una serie de cosas, entre ellas una televisión, un ventilador, una radio y sobre todo, visitas.

La carta fue escrita con un lápiz y dirigida directamente a los fiscales de Resistencia. En la misma, escribió: “Tengo la amabilidad de escribir o describir los objetos, cosas en los que puedo entrar en mi celda”, seguido a ello enumeró las cosas con las que quisiera contar en caso de no poder conseguir su liberación. Radio, televisor, ventilador, “visitas de personas que no sean parientes amigos o conocidos”, “poder contar con elementos de lectura y escritura como libros, lapiceras, papel” y en otro de los ítems pedía “visitar a mi señora esposa Marcela Verónica Acuña”.

Para cerrar, constató que, por el momento, se lo prohíben y por eso recurre hacia ellos, para que puedan dejar ingresar los elementos y las visitas pedidas. En el final, junto a su firma, DNI y aclarando que se encuentra detenido en la comisaria, escribió la leyenda “Será justicia”.

Hasta ahora, los pedidos de Acuña y Emereciano de poder verse dentro del penal junto a su hijo también, fueron rechazados. Aun así, el juez Héctor Sandoval, que se encuentra a cargo de la causa, deberá en las próximas horas tomar una decisión sobre si finalmente acepta que ambos sean liberados o si continúan con la prisión preventiva. Además, en caso de decidir que tendrán que seguir detenidos, tendrá que evaluar los pedidos de Sena y responder si podrá o no concederle los deseos.

Por otro lado, mientras ambos buscan una estrategia para poder quedar en libertad, tras las rejas se encuentra el mayor implicado en la causa: César Sena. Como es el más comprometido y el que más oscuro ve su futuro, no cuenta con las mismas posibilidades de pedir su liberación, por lo cual en las últimas horas, el joven inició a modo de protesta una huelga de hambre en el Servicio Penitenciario en donde se encuentra.

¿Cuál fue el motivo? Su enojo se desenvolvió porque desde el penal no le permitieron tener una pava eléctrica, ni un anafe y ante ciertos motivos, comenzó con su modo de protesta. No obstante, un enfermero asistió al complejo penitenciario 1 en el cual se encuentra detenido y realizó un informe revelando que a pesar de no alimentarse, por el momento se encuentra en un buen estado de salud. Aun así, no es la primera vez que se recurre a una huelga de hambre y claramente de algún lado lo aprendió. Su madre, ya se había manifestado de dicha manera durante 25 días para reclamar su liberación ni bien había comenzado la causa.