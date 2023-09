Caso Cecilia Strzyzowski: apuñalaron en la cárcel a uno de los asistentes del clan Sena

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio. Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa del clan Sena, aparentemente por estrangulamiento. La joven, que hubiera cumplido 29 años el 3 de agosto, iba a llevar a cabo junto a su ex pareja, César Sena, un supuesto viaje a Tierra del Fuego. Sin embargo, una vez que se encontró con el hijo de los dirigentes sociales, Emerciano Sena y Marcela Acuña, no se supo nada más sobre su paradero. En la noche de su desaparición, una cámara de seguridad registró el momento en el que la víctima entró a la quinta de la familia de su ex pareja, pero nunca salió.

Entre los detenidos se encuentran César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcelo Acuña, quienes fueron imputados como coautores por planear y ejecutar el homicidio. Además, de los cuatro asistentes del matrimonio: Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados por el encubrimiento del asesinato. Este último fue apuñalado por uno de los internos con los que comparte celda en la Comisaría Undécima de Resistencia: recibió una herida punzocortante durante la mañana del jueves en el brazo izquierdo y tuvo que ser asistido por los médicos del hospital Perrando.

Según se informó, el ataque ocurrió cerca de las 10.30, cuando los guardias fueron alertados por un conflicto entre los internos de la celda donde está alojado Melgarejo. “Tiene una lesión en el brazo. En principio está bien”, dijeron los voceros consultados por Clarín. En el hospital se constató el corte con un arma blanca y, luego de la limpieza y sutura, fue dado de alta. Como consecuencia del ataque, las autoridades decidieron trasladarlo a la Comisaría de Puerto Vilelas a pesar de que el empleado de los Sena optó por no hacer la denuncia del ataque en su celda ni declarar al respecto porque asegura que no sabe quién fue el responsable del ataque.

Así lo expuso el fiscal en diálogo con el Diario Norte de Resistencia, donde además detalló que Melgarejo comparte celda "con cuatro internos más". "No quiere denunciar (la agresión) porque dice que no sabe quién lo atacó, pero no tiene nada que ver con la causa Cecilia”, afirmó. Al matrimonio Sena lo imputaron por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor".

Su hijo, César, está acusado por ese mismo delito más el del "vínculo y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)". Mientras tanto, al resto de los detenidos les endilgaron el "homicidio agravado en calidad de partícipe necesario" y a Obregón como "partícipe secundario". "Todavía estamos investigando bien el rol de cada uno en la escena pero los cinco estuvieron en la vivienda donde sucedió el hecho investigado", dijo un vocero encargado de la pesquisa.

De acuerdo con la investigación, al momento de ser asesinada en la casa se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. Según la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.

Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena. Recordemos que expertos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) determinaron que los restos óseos hallados en un segundo rastrillaje en el Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio Sena, no son humanos.

Aquel fue el segundo resultado científico adverso que recibieron los investigadores judiciales a cargo del caso, ya que la semana anterior, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron que no pudieron extraer ADN de los restos óseos encontrados en el primer rastrillaje junto al dije en forma de Cruz de Cecilia, porque estaban "en estado de carbonización a calcinados".

Esta semana, el Gobierno de Chaco pidió a la Justicia provincial que los siete imputados por el femicidio de Cecilia continúen con prisión preventiva al señalar que "de ninguna manera estas personas quedarán en libertad, a menos que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia así lo defina". Dicho pedido fue expresado por el portavoz oficial del Gobierno provincial, Juan Manuel Chapo, y la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahir Barud.

"Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nos oponemos, como lo hicimos desde un principio, como lo hacemos en las 59 querellas que llevamos adelante por casos de violencias por motivos de géneros desde el año 2019", destacó Barud, la abogada del Área de Litigios Estratégicos que lleva adelante la representación de la secretaría, que se constituyó como querellante en la causa por el femicidio de la joven de 28 años.

En ese contexto, la letrada del Poder Ejecutivo chaqueño agregó: "Vamos a continuar sosteniendo la línea que venimos sosteniendo desde un principio, que es que estos siete imputados deben permanecer privados de libertad en la órbita tanto de la Policía de la Provincia como del Servicio Penitenciario". Barud adelantó que se fijó audiencia para que el próximo 3 de octubre se resuelva la situación de González, quien seguirá privada de libertad hasta esa fecha.

Por otra parte, la abogada hizo referencia a los pedidos de las defensas de tres de los imputados por encubrimiento, que plantearon un recurso de casación contra las prisiones preventivas, que fue admitido. "Esto significa que el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco deberá resolver esta cuestión", explicó la representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco.