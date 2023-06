Caso Cecilia Strzyzowski: descubrieron cómo y dónde fue que los Sena asesinaron a la joven

Las conclusiones de los investigadores de la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski, nucleados en el Equipo Fiscal Especial (EFE), fueron siempre las mismas: "Si salió, lo hizo en pedazos". Ahora, consiguieron la carga probatoria con la que ayer se pidió la prisión preventiva de los siete detenidos, distinguiendo a los perpetuadores César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, de los cuatro encubridores colaboradores de la familia.

Las conclusiones luego de casi un mes de una investigación insistente lograron reducir la franja horario en la que mataron a Cecilia a los 45 minutos que van desde las 12:16 y las 13:01 del 2 de junio. Esta determinación está basada en la actividad del celular de la víctima, que salió junto a César de la casa a ese horario, pero sin ella llevándolo.

Ella había llegado a la casa de Santa María de Oro al 1400 a las 9:15 y su novio a las 11:41. A las 12:16 llegaron los padres de César. Los fiscales creen que el asesinato se dio con ellos ahí porque estaba urdido de forma previa. "Creemos que, como existía un plan, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia", revelaron a Infobae.

Las cámaras de seguridad registraron con precisión los movimientos, por lo que la prueba de que el celular de Cecilia salió en el bolsillo de quien fuera su novio, no son refutables. Esta información surge de las antenas de celulares, las cuales brindan información precisa respecto a la localización de los dispositivos móviles.

"La hipótesis principal que estamos manejando es que hubo una premeditación de sacar a Cecilia de su contexto familiar, de prometerle un viaje con salida laboral y con radicación en la ciudad de Ushuaia, inclusive hasta con vivienda. Un viaje del que no existían pasajes, que no existía un trabajo fijado para empezar a prestar servicio, no tenían un domicilio como se le estaba prometiendo, así que nos da la pauta de la participación activa de los padres de César", reveló el fiscal Jorge Cáceres Olivera ante Radio con Vos, donde exhibió las razones que llevaron a la investigación a inclinarse por el crimen de a tres.

Otra determinación de la investigación es el lugar físico de la casa de los Sena donde se perpetuó el crimen. Justamente es en el mismo cuarto de donde esta semana se secuestraron cama y colchón, por las manchas de sangre que, según estudios, pertenecen a un ser humano. Los mismos están siendo cotejados con el ADN de Cecilia, algo que, de coincidir, incrementaría la prueba presentada.

Los últimos días de la investigación dieron pasos agigantados y se encaminaron a encontrar la verdad de lo que ocurrió. "Sabemos casi con exactitud qué pasó dentro del domicilio de los Sena", aseguró el fiscal.

Por otro lado, los abogados Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando, y Gustavo Briend, realizaron una conferencia de prensa en la que adelantaron que, a partir de los nuevos resultados, seguramente pidan "más diligencias". "Está acreditada la participación de los tres miembros del Clan Sena. Con todos los elementos que hemos colectado, alcanza y sobra para llegar a juicio", cornfirmaron.