Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron sangre en la casa de los Sena y restos de la mochila y la billetera de la joven

El círculo se cierra sobre los Sena y salen a la luz cada vez más datos sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio pasado en Resistencia, Chaco. Tras una pericia de Gendarmería, se encontraron restos de sangre humana en la casa del clan Sena. Además, tras un allanamiento, encontraron restos de la mochila y de la billetera que pertenecían a la víctima.

De esa forma, queda cada vez más en claro la teoría que construyó el Equipo Fiscal Especial chaqueño que investiga la desaparición de Cecilia como un femicidio. Ahora quedó en claro que los restos quemados pertenecían a la joven y se encontraban en la casa del matrimonio Sena y que habían sido encontrado hace 10 días.

Esos objetos habían sido quemados dentro de la propiedad ubicada en Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Ahora la fiscalía integrada por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez irá por más. También sumaron al expediente una tarjeta de crédito o débito que era de Cecilia.

Durante el peritaje, los miembros de Gendarmería trabajaron durante más de cinco horas en el lugar y utilizaron un georadar para determinar si los restos de la joven habían sido escondidos en una calle que había sido construida durante las horas en que la joven estuvo desaparecida. El resultado dio negativo.

Pero, durante el procedimiento se hicieron otros descubrimientos. Tras usar Luminol hallaron restos de sangre, que es humana, en la habitación que pertenecía a César Sena. Ahora esas muestras hemáticas serán analizadas por bioquímicos para determinar si son de hombre o de mujer y si pertenece a Cecilia. De esa manera, quedará en claro si fue atacada en ese lugar antes de ser asesinada.

Por otra parte, salió a la luz que el Equipo Argentino de Antropología Forense (famoso en el mundo entero por su labor en el hallazgo de cadáveres de víctimas de la represión ilegal en la dictadura y en el cementerio de Darwin en Malvinas) trabajará en el análisis del ADN de los restos óseos hallados en el Río Tragadero hace dos semanas.

El lunes, la dirigente piquetera Marcela Acuña publicó una extensa carta desde su lugar de detención cuestionando la labor de los fiscales que llevan adelante el caso y con una llamativa frase: "¿Por qué, si fue César, nos detienen a nosotros?". Horas después, apeló a la prisión preventiva dictada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el femicidio de Cecilia.

La carta la difundió el Diario de Chaco, que logró acceder al texto de Acuña. En la misma manifestó que tanto ella como su marido, Emerenciano Sena, son víctimas de la "condena social por ser piqueteros, por razones políticas, por haber levantado la bandera cubana con la Argentina". "Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales", advirtió.

Y sumó: "No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una caratula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos".