Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron sangre humana en la camioneta de César Sena

Las pruebas son cada vez más contundentes y la familia Sena se encuentra todos los días un poco más complicada e involucrada en el caso de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia. La semana anterior, los investigadores descubrieron 22 rastros de posibles manchas de sangre en el vehículo de César Sena, quien era su marido y de Gustavo Obregón, un colaborador de la familia. Ambos se encuentran detenidos y hoy mismo se dio a conocer a qué se refirió lo encontrado.

Tras encontrar aquellas manchas que parecían ser de sangre, rápidamente fueron analizadas en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de la capital de Chaco e incorporadas al expediente que tiene a su cargo el Equipo Fiscal Especial (EFE), sobre la camioneta Toyota Hilux que utilizaba César y el Citroën C4 de Obregón.

Finalmente, esta mañana los fiscales de la causa obtuvieron los resultados de las muestras del laboratorio que se hicieron principalmente en la camioneta que manejaba la pareja de la víctima y lo primero que se determinó es que una de las tantas manchas que quedaron registradas en la parte trasera del vehículo corresponde a sangre humana. Ahora, resta realizar un cotejo de ADN para corroborar si esa sangre era o no la de Cecilia.

Desde Infobae, lograron acceder al documento ejecutado por el IMCiF en el cual comunicaba que aquella sangre encontrada pertenecía a un humano. “Ante el resultado positivo (+) en la detección de sangre humana en la MUESTRA N°2ª (consistente en un hisopo con muestra recolectada del sector trasero de picck up Toyota Hilux, dominio ECV 705, color blanco) se deriva al Depósito de Muestras Forenses del Laboratorio de Biología Molecular del IMCiF un sobre, cerrado y rotulado (con una porción de un hisopo con muestra recolectada del asiento, sector trasero de la pick up Toyota Hilux), para su debido resguardo y conservación y a los fines que estime el Sr. Fiscal corresponda”, ampliaron.

No es la primera vez que se encuentra sangre humana en objetos que pertenecen o pertenecían a la familia Sena. Hace dos semanas atrás, se había encontrado sangre de la víctima en una cama y en un colchón que los posibles femicidas donaron días después de la desaparición de la joven de 28 años.

¿Cómo lo encontraron? Testigos alarmaron a los fiscales de que luego del crimen, la familia Sena tuvo un acto de caridad con una mujer del barrio donándoles objetos que tenían en la casa: cama, colchón y muebles. Pero como nada podía ser tomado de buena manera por aquellas personas, la Policía fue en busca de aquellas cosas que justamente, la dueña de la casa comentó que esos obsequios los recibió de manera “inesperada”.

Rápidamente, se realizaron pruebas de luminol para ver si realmente existía alguna mancha de sangre, huella o algo que tenga que ver con Cecilia y fue eso mismo lo que encontraron: manchas de sangre que los estudios de laboratorio confirmaron que pertenecían a la víctima. Para ello, debieron someterse a un ADN de la madre de la víctima junto a su hermana.

Y gracias a toda la investigación llevada a cabo, comenzaron a aparecer más pruebas sobre aquella mini mudanza de muebles y fue el responsable en realizarla el que se acercó a la fiscalía a declarar por lo sucedido y manifestó que el traslado lo hizo el 6 de junio, justamente cuatro días después de la desaparición.

“Se me llamó para que vaya a retirar unos muebles en horario de la mañana. Después de las 9 de la mañana, por ahí. Ese día me pidieron que desarme una cama y que la alce en el camión junto con unos muebles. Era un colchón blanco, una cama de una plaza de madera y dos cajoneras de plástico de color blancas, que adentro de los cajones tenían ropa íntima de mujer”, declaró. Todo coincidió con los objetos encontrados. Además, amplió cómo llegó a realizar ese viaje. “A mí me mandó un audio la Fabiana González (una de las detenidas), me dijo que Marcela Acuña le pidió que yo llevara esas cosas y las regalara”, manifestó.

En el caso, que lleva más de un mes de investigación, se van cerrando cada vez más los hechos de cómo se cometió el asesinato de Cecilia, en manos de quien y cuántos cómplices hubo a la par. Ahora, resta definir a través de un ADN, si aquella sangre encontrada en la camioneta de quien era su marido pertenece o no a la víctima.