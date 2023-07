Caso Cecilia Strzyzowski: no hallaron ADN en los huesos quemados

La investigación por el asesinato de Cecilia Strzyzowski sumó un nuevo punto oscuro. Es que en la tarde del viernes, la Justicia confirmó que los peritos no pudieron determinar el ADN de los huesos quemados y las piezas dentales que habían sido encontradas en el río Tragadero, dentro del campo de la familia Sena y a pocos metros del lugar donde mataban a sus chanchos.

A través de un informe, el Equipo Argentino Forense afirmó: “La conclusión de los análisis genéticos, es la imposibilidad de obtener resultados de ADN de las muestras óseas y dentales estudiadas, ello teniendo presente que dichos elementos se encontraban en estado de carbonización a calcinados, condición que afecta severamente la conservación de la piezas y limita la posibilidad de extracción de ADN de calidad”.

En ese sentido, el comunicado dado a conocer por el equipo de la Fiscalía también informó que seguirán con la investigación y que también se llevaron a cabo diversas medidas para esclarecer los hechos. “Durante la semana se concretaron declaraciones testimoniales previstas a los testigos del Casamiento de Cesar Sena y Cecilia Strzyzowski”, explicaron en el documento. En el mismo sentido, sumaron que se ordenó la pericia genética a la muestra que dio positivo de sangre humana, la cual fue extraída de la camioneta de César Sena.

En la misma jornada, y pocos días de que se cumplan dos meses de la desaparición de Cecilia, se viralizó un audio que envió el propio Emerenciano Sena desde la cárcel a sus militantes políticos. Ahí les pide que realicen varias acciones para muestren su apoyo y exijan su libertad. “Va a venir cualquier gente del gobierno y va a partir por la mitad, va a repartir las casa como se les cante y ustedes no van a atener autoridad. ¿Por qué no van a tener autoridad? Porque ni siquiera se animan a escribir ‘libertad Emerenciano’”, se lo escucha amenazar a líder político.

Y continúa en el audio: “Tomen autoridad, no tiene que pelearse entre ustedes. Peléense con los de afuera. No dejen de creer en Dios. Como yo cree ese barrio, la culpa la tienen ustedes que me acompañaron. Ahora estoy preso por eso. Ayúdenme a salir y a seguir construyendo más barrios, más lugares, más cosas lindas. Nos falta mucho por hacer, pero nos hace falta más unidad entre ustedes”.

Tras la viralización de ese audio, la Justicia inició una nueva causa. Fuentes judiciales explicaron: “Ante la posible comisión de un delito de acción pública, se dispuso la formación de una nueva causa a los efectos de la investigación fiscal correspondiente”. El audio dura poco más de 13 minutos y se trata de una conversación telefónica que el dirigente social mantuvo con allegados desde la Comisaría 3ra de Resistencia.