Caso Daiana: el audio que complica a la policía, los allanamientos y las sospechas de homicidio

Luego de las reiteradas marchas que el pueblo de Laprida organizó desde que Daiana Abregú apareció ahorcada de su campera en el calabozo de la prisión comunal, la justicia ordenó el allanamiento a los domicilios de los cinco policías implicados en el hecho. Se trató de un operativo para secuestrar los teléfonos celulares de los oficiales para entrecruzar los llamados de aquel domingo 5 de junio. La carátula del caso sigue siendo "averiguación causal de muerte".

Mientras la oficial a cargo de Daiana en el momento de su muerte, Vanesa Núñez, ya fue removida de la fuerza; la cúpula policial de Laprida fue trasladada hacia Bahía Blanca (el Comisario Cristian Barrios y el Comisario Inspector Marcelo Amaya). Además de los allanamientos, el miércoles también declararon los padres de Daiana, Roberto y María Laura, y otra señora de Laprida.

Sobre la autopsia

El abogado de la familia, Sergio Roldán, habló con BigBang y contó las novedades del caso y los pasos a seguir. Con respecto a la autopsia, confirmó que no hubo necesidad hasta el momento de tener que repetirla y que lo descrito por la médica ya habla por sí solo. “Estoy convencido de que la muerte es por asfixia, pero no es un suicidio. Para mí es homicidio, y me hago cargo. Estamos hablando de penas entre 8 a 25 años de prisión”, sostuvo.

Y detalló: “Lo que la médica a cargo dejó asentado por escrito ya lo había dicho el cuerpo. El cuerpo habló, los cadáveres hablan. Y obviamente hay dos o tres situaciones particulares que nos daban a pensar que esto no fue un suicidio”.

Asimismo, el letrado dejó entrever que el informe presentado por los médicos el día de la muerte deja grandes interrogantes que el fiscal tendrá que entender: “Con respecto a los efectivos de la salud yo tengo grandes dudas que intentaremos dilucidar. Indudablemente hay un montón de situaciones, cosas que se han escrito que no nos cierran”.

El audio de la discordia

Mientras tanto, en el pueblo comenzó a circular un audio de una chica de 11 años que ya está en poder del fiscal desde la primera hora del lunes. Se trata de un audio de WhatsApp que la joven le envió a una compañerita de colegio. Sus dichos tomaron mayor trascendencia por tratarse de la hija del doctor Omar Baquini, un empleado del hospital Pedro Sancholuz de Laprida, donde asistieron a la joven de 26 años tras su deceso.

"Papá trabaja en el hospital. Y lo que le informó el jefe es que Daiana no se ahorcó, no murió ahorcada, sino que la asfixiaron con una bolsa en la cabeza. Se dice que a la gente que está alterada o algo le ponen una bolsa en la cabeza para tranquilizarla y acá se pasaron de vuelta y la mataron".

Al respecto, Sergio Roldán aseguró que "teniendo en cuenta este audio, que ya es vox populi, que no voy a nombrar porque se trata de una menor de edad, vamos a poder probar que hay funcionarios que deciden cosas en esta sociedad que han intentado una vez más tratar de disimular lo que para mí es un homicidio”.

Y terminó: “Pero es imposible tapar el sol con la mano. El sol, en este caso, tiene que ver con una chica fallecida. No van a alcanzar las manos de muchos funcionarios para tapar este hecho. La violencia institucional mata”.

La palabra del fiscal y los allanamientos

Todos los domicilios allanados corresponden a los efectivos de la Policía Comunal de la ciudad de Laprida que trabajaron el día que murió Daiana en la comisaría. Lo confirmó el fiscal del caso, el doctor José Ignacio Calonje: “Solo se secuestraron dispositivos móviles, teléfonos celulares, lo cual nos permitirá saber qué comunicación existió y qué fue lo que se hablaron”.

Y agregó: “Todavía no tenemos imputados, solo estamos haciendo recolección de pruebas y por el momento no se realizarán nuevas pericias. Tampoco estimo que sea necesaria una nueva autopsia”.