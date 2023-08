Caso del empresario descuartizado: cómo fue la detención del principal sospechoso y el nexo con la Policía de la Ciudad

El caso del asesinato y descuartizamiento de Fernando Pérez Algaba ha tenido novedades más que importantes en las últimas horas. Tras una serie de allanamientos, la Policía detuvo a Maximiliano Pilepich, la última persona que vio con vida al empresario. Su captura fue en una casa ubicada en Santa María al 2000, en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Todavía sigue prófugo Nahuel Vargas, otro de los sospechosos.

Según información oficial, el arresto de Pilepich fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. En el lugar también encontraron la camioneta Mercedes Benz G500, con la que creen que traslado el cuerpo seccionado.

Por otra parte, esta mañana Héctor Córdoba, un comisario de la Policía de la Ciudad fue pasado a disponibilidad en la fuerza mientras avanza la causa. El fiscal Marcelo Domínguez pidió investigar por su presunta participación en el crimen Pérez Algaba y su detención aunque no fue concedida por el juez de Garantías 4 de ese distrito, Sebastián Monelos, al considerar que faltan pruebas para encarcelarlo. Pilepich y Vargas eran ex socios y ex amigos del asesinado.

Ambos se dedicaban a inversión de construcciones y tenían una deuda cercana a los US$ 150 mil. Por eso, se habían enfrentado con el descuartizado. En ese escenario, le dieron una camioneta Land Rover a la víctima y el 18 de julio se encontraron en una escribanía de Hurlingham para pagar US$ 90.000. Los otros US$60.000 se iban a entregar en el campo donde el empresario fue visto por última vez. El lunes habían sido detenidos Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Fernando Gastón Martín Carrizo y Flavia Bomrad.

Tras la detención de Pilepich, un comisario de la Policía de la Ciudad fue pasado a disponibilidad porque estaría implicado en el crimen y tendría vínculos comerciales con el detenido. El policía se llama Horacio Mariano Córdoba, formaba parte de la Subsecretaría de Tecnología e informática de la Policía de la Ciudad y al ser imputado por el asesinato, el Gobierno Porteño lo pasó a disponibilidad.

Los investigadores descubrieron que Córdoba le entregó a Pilepich un celular dcon una línea que pertenecía a una partida de teléfonos adjudicados al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Por eso creen que Córdoba le dio el teléfono al empresario que fue detenido en Paso del Rey. Hace pocos meses, Córdoba había sido ascendido y controlaba y monitoreaba a través de GPS de los móviles y los teléfonos que usan los efectivos y los principales funcionarios.

El celular que Córdoba le habría facilitado a Pilepch comenzó a estar activo el 18 de julio a las 2 de la mañana y fue captado por una antena de Villa del Parque. Luego impactó en antenas de Hurlingham, General Rodríguez y Moreno hasta el 25 de julio, cuando aparecieron las diversas partes del cuerpo del empresario.