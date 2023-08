Caso del empresario descuartizado: liberaron a la primera detenida de la causa

El 24 de julio el cuerpo de Fernando Pérez Algaba fue encontrado descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge y desde ese día hasta hoy, la causa nunca se detuvo. Hay detenidos, encontraron su vehículo, su perro, allanaron su domicilio y desde la Fiscalía están día tras día intentando recomponer todas las piezas para saber cómo fue que sucedió y en manos de quien aquel siniestro suceso. Sin embargo, en la mañana del viernes se confirmó que la primera persona arrestada que tuvo la causa quedó libre tras comprobarse que no tuvo nada que ver en el hecho.

Alma Nicol Chamorro fue la primera persona vinculada con la investigación como posible sospechosa tras ser señalada como la persona que robó la valija de color rojo que tenía partes del cuerpo del empresario. Además, en la maleta se encontraron documentos de dos hombres que resultaron ser los hermanos y aumentaron un poco más las posibilidades de que haya estado envuelta en el crimen.

Tras detenerla, allanaron su casa y encontraron vestimentas con manchas de sangre por lo cual dieron indicios de que ella fue parte del momento en que Algaba fue descuartizado y distribuido en bolsas de consorcio muy bien embaladas. No obstante, a los fiscales les llamó la atención que no había rastros de sangre en otras partes del domicilio sino únicamente en aquella ropa, por lo cual la enviaron a investigar.

Si bien el día que fue detenida declaró ser inocente pero no mucho más porque notaba el miedo y el nerviosismo que tenía, los indicios marcaban que podía ser parte del crimen. Aun así, a la hora de realizar los estudios de ADN y otras pericias, se comprobó que nada de todo eso tenía que ver con la causa en cuestión.

De esa manera, el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la UFI N°5 de Lomas de Zamora le pidió al juez de Garantías, Sebastián Monelos, la excarcelación para la mujer de 35 años, la cual se concretó el viernes por la tarde. Al salir del Servicio Penitenciario, la víctima volvió a remarcar que es inocente y que desde un principio se desentendía del tema porque no sabía con qué la estaban vinculando.

“Estoy muy nerviosa. Ahora quiero estar tranquila y respirar aire. Yo soy inocente, lo dije desde el primer momento”, fueron sus primeras palabras al quedar en libertad. “Estoy agradecida de que la justicia divina sabía que yo era inocente. Por eso desde el minuto cero no me retuve para nada, porque desentendía el tema y no sabía por qué estaba detenida”, agregó. De igual manera, la Fiscalía le dejó en claro que a pesar de ser liberada, seguirá siendo investigada.

“Cuando me detuvieron solo me dijeron que el fiscal me iba a decir por qué yo estaba ahí y nada más. No declaré porque no tenía un defensor y porque no sabía por qué estaba arrestada”, concluyó. De igual manera, seguirá en la mira y su nombre quedará expuesto en la causa porque más allá de que no hubo pruebas contundentes que la señalen como sospechosa, su hermano, Luis Contreras sí admitió haber formado parte del descarte del cuerpo y el rol que tuvo dentro del crimen.