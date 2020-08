Caso Facundo: el protocolo especial que se aplicará en la autopsia y las denuncias de la perito de parte

El Equipo de Antropología Forense comenzó pasadas las nueve y media de la mañana con la autopsia de los restos hallados el sábado pasado en Villarino. De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, se aplicará el Protocolo de Minnesota, especialmente diseñado para buscar posibles evidencias de violencia institucional; al tiempo que se trabaja contrarreloj para determinar si el cuerpo es el de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el pasado 30 de abril cuando viajaba a dedo a Bahía Blanca.

La autopsia está en manos de un grupo interdisciplinario de quince peritos, además de la perito de parte solicitada por la querella, Virginia Créimer. Por pedido de ella se aplicará el protocolo de Minnesota. De este modo, intentan determinar si la causal de muerte pudo haber sido provocada por agresiones y lesiones propias de las Fuerzas de Seguridad.

Si bien en un principio la propia perito de parte consideró que la identificación del cuerpo podría tardar hasta tres meses, la presencia del poco tejido orgánico que todavía presenta el cuerpo permitiría acelerar el proceso de cotejo de ADN y tener los resultados para el 5 de septiembre. El estudio se realizará en un laboratorio de la provincia de Córdoba. En el procedimiento se buscará, además, determinar el sexo, la edad, la altura y las posibles sesiones ante y post-mórtem.

"Esperemos que se empiece a trabajar bien, porque lo que se hizo fue un levantamiento de lo que podría ser evidencia, incluyendo la zapatilla, que no nos consta que haya tenido cadena de custodia", denunció Créimer, en alusión al trabajo de rastrillaje realizado por la Justicia Federal en el lugar.

Los cuestionamientos de Créimer apuntan a lo realizado durante las primeras horas de trabajo, además de que fue la mamá de Facundo quien encontró la zapatilla en el lugar. "Primero, debió haberse hecho el registro del lugar del hecho a través de peritos en criminalística, cosa que no ocurrió. Luego debió haberse levantado el cuerpo, hacerse la recolección de evidencias todo en el mismo momento y nunca debió haberse enviado la muestra a una fuerza de seguridad para que las analice", agregó en diálogo con Radio Provincia.

"Esto es muy importante y grave, porque todas las investigaciones científicas tienen protocolos estrictos, no por un capricho, sino porque este orden es necesario para acercarse a la Justicia", agregó, al tiempo que denunció: "Como científica, puedo decir que las cosas no se hicieron en el orden ni con los protocolos que se realizan no solo nacional sino internacionalmente".

La perito también hizo hincapié en las huellas de vehículo encontradas en el lugar por los abogados de la mamá de Facundo a pocos metros del cuerpo. "Las huellas de los neumáticos no fueron levantadas y levantarlas hubiera permitido poder hacer un match con el vehículo que se haya acercado a ese lugar", razonó.