Caso Facundo: la familia espera una prueba clave para identificar a los policías que lo detuvieron

Luego de que este martes las fuerzas policiales rastrillaran sin éxito durante todo el día la Ruta 3 en busca de Facundo Astudillo Castro, la familia del joven desaparecido desde el pasado 30 de abril espera pronto poder tener acceso al libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich para poder saber quiénes fueron los oficiales que detuvieron al muchacho mientras intentaba llegar a Bahía Blanca.

Hasta ahora no aparece el celular de Facundo.

Durante el operativo llevado a cabo hoy participaron más de 200 efectivos, incluyendo agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA. El rastrillaje se llevó a cabo después de que este lunes el Ministerio de Seguridad bonaerense interviniera tres comisarías de Villarino.

La investigación de la desaparición de Facundo estuvo a cargo desde el primer momento del fiscal Rodolfo de Lucía, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 de Bahía Blanca.

Sin embargo, como la familia del joven se enteró de que a finales de junio se hizo un rastrillaje por la ruta que estuvo comandado por la policía bonaerense, la misma fuerza que hoy en día es investigada, la madre del chico y sus abogados decidieron radicar una nueva denuncia en la Justicia Federal, por lo que la causa la tiene ahora la jueza María Gabriela Marrón, quien la semana pasada ordenó como primera medida el allanamiento la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich y el secuestro de los celulares de los cuatro oficiales implicados en la causa.

Este martes las fuerzas policiales rastrillaron en busca de Facundo.

Más allá de este allanamiento, de la intervención de las comisarías de Pedro Luro, Teniente Origone e Hilario Ascasubi, y de que la policía bonaerense ya fue apartada de la causa, lo cierto es que ahora Cristina Castro, la mamá de Facundo, quiere junto a sus abogados poder descubrir quiénes son los oficiales que detuvieron al joven en la ruta mientras iba a pie.

Gracias al allanamiento en la comisaría de Mayor Buratovich, localidad donde se cree que el muchacho fue aprehendido en un retén policial, se secuestraron los libros de guardia del destacamento policial, los cuales indicarían qué oficiales salieron durante la tarde del 30 de abril y en qué patrullero lo hicieron.

"Nosotros lo que estamos puntualizando ahora es que queremos detener a los policías. Queremos abrir el libro de guardia para saber quién salió en el patrullero donde estuvo Facundo", explicó a BigBang el abogado Leandro Aparicio.

En este sentido, el letrado indicó que todavía no pudieron tener acceso a esos registros, y que la fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez tampoco abrió los libros para ver su contenido. Por esto mismo, le reclaman mayor celeridad y la pronta detención de los implicados.

Su familia cree que está muerto.

Aunque la investigación avanza recién ahora, después de más de dos meses sin saber nada del joven, lo cierto es que la familia de Astudillo Castro considera que las cosas se hicieron mal, porque hasta el momento no hay una sola persona detenida, ni se conoce tampoco el resultado de ninguna de las pericias realizadas.

"Los policías implicados ahora sí han sido apartados de la fuerza, pero todavía los resultados de las pericias no están. Nosotros sí pudimos tener acceso al recorrido que hicieron los patrulleros ese día", dijo y aclaró que por eso encontraron cuál fue el patrullero que estuvo por las zonas donde Facundo circuló el día de su desaparición.

Con esta información, Aparicio indicó que ahora les falta saber las identidades de los policías que iban adentro de ese vehículo, y que con esos datos podrían saber quiénes fueron los que detuvieron al joven y pedir así su detención inmediata.

El joven fue detenido en un retén policial.

Además de esto, el letrado también aseguró que ahora están a la espera de que se lleve a cabo un nuevo rastrillaje, pero que esta vez el operativo estará a cargo del adiestrador de perros Marcos Herrero, quien participó en varias ocasiones de investigaciones importantes.

Sobre esto, explicó que la intervención de Herrero fue un pedido que la mamá hizo este martes en una reunión con los representantes de la fiscalía. "Estoy segura de que él va a poder encontrar el cuerpo de mi hijo", dijo a los medios Cristina Castro.

Aunque la mamá de Facundo espera encontrarse con el fiscal Santiago Ulpiano Martíne, lo cierto es que el representante del Ministerio Público no asistió al encuentro porque decidió participar del rastrillaje llevado a cabo en la ruta, y en su lugar se presentó su secretario, quien le prometió a Castro y a sus abogado que Herrero formará parte de las próximas búsquedas.

"Nos reunimos para preguntar cosas concretas, y para ver para dónde va la investigación, y lo que sacamos en concreto es que no hicieron nada", dijo por último Aparicio.

El hecho

El pasado 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro, para dirigirse hacia la localidad de Bahía Blanca, donde antes vivía con su ex novia. Según dijo la mamá del joven a diferentes medios, su hijo se fue sin el permiso de circulación necesario por la pandemia, y a pie.

El joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado.

Horas más tarde, el chico de 22 años llamó a su madre para decirle que no iba a volver a verlo, y en esa conversación, ella lo retó por haber abandonado la casa de esa manera y en esas condiciones. Desde entonces, no volvió a saber nada de él, y supuso que porque estaba enojado y con su novia, él no había querido avisarle que había llegado ni tampoco que estaba bien.

Sin embargo, luego de un mes la ex pareja de Facundo alertó a la familia porque él nunca había llegado a su casa, por lo que se radicó la denuncia de su desaparición. Con el comienzo de la investigación se pudo determinar que el muchacho había sido detenido en un control policial, donde, según las declaraciones de los oficiales, se supone que se le labró un acta y que hasta fue trasladado por una oficial a otra localidad.

A pesar de estos testimonios, el joven no volvió a dar señales de vida, su celular y sus pertenencias no aparecieron en ningún lado, y sus redes sociales no volvieron a ser utilizadas desde entonces.