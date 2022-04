Caso generación Zoe: se entregó el ex juez federal Héctor Yrimia, quien estaba prófugo en Dubai

Mientras que Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, está siendo trasladado a Córdoba -se estima que llegue cerca de las 20 a Villa María para quedar alojado en el penal de Bower- tras ser extraditado de República Dominicana y detenido por agentes de la división Interpol de la Policía Federal luego de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, el ex juez federal Héctor Yrimia se entregó ante Interpol en Dubai en el marco de la causa.

El ex magistrado -ex fiscal federal y ex juez de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires- tenía pedido de captura internacional solicitado por la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys: está imputado por asociación ilícita y estafa, al haberse secuestrado en su estudio jurídico material relacionado al caso. Por otra parte, la fiscal encabezó un operativo donde fue detenido el abogado Gustavo Saavedra, quien también formaba parte del equipo de Cositorto.

Saavedra -quien quedó imputado por asociación ilícita y estafa, y será trasladado a Córdoba junto a Cositorto- fue aprehendido en un domicilio de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Allí, se secuestró dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. Con respecto a Yrimia, fue él quien presentó ante las autoridades de Interpol luego de que descubrieran que había abandonado la Argentina a fines de diciembre pasado.

De acuerdo con la información, el ex juez había hecho escala con Brasil antes de llegar a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Al parecer, Yrimia decidió entregarse luego de que la justicia decidiera allanar a su padre, un ex subcomisario de la Federal de 95 años. El procedimiento se realizó el lunes en su casa de Villa Luro, horas antes de que Cositorto sea extraditado a la Argentina. Allí, se le incautaron más de 500 mil dólares.

Al parecer, Cositorto e Yrimia rompieron cualquier lazo luego de que estallara el escándalo de Generación Zoe. El CEO señala al ex juez como responsable del fracaso de la falsa mina de oro en San Juan, que se anunció como respaldo de Zoe Cash, la criptomoneda del grupo. Yrimia, según fuentes de la causa, se encontraba originalmente en Brasil con su familia. Su pareja se negó a acompañarlo a Dubai: la mujer fue allanada por la PFA, junto con el padre del ex juez.

A mediados de febrero, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió un pedido de captura internacional contra Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países. El líder arribó esta madrugada a la Argentina tras haber sido detenido la semana pasada en República Dominicana y extraditado.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales. A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo.

Cositorto está acusado de dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".

El CEO y sus socios habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares". De hecho, los 500 mil dólares encontrados en la casa del padre del ex juez Yrimia son material de sospecha, el ex subcomisario de la Federal dijo que su hijo había "ahorrado" ese dinero, lo que despertó risas entre las autoridades.

Ninguno contaba con los fondos para responder a lo prometido por Generación Zoe, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio. También abarca a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

El juez federal Ariel Lijo había ordenado a mediados de marzo 10 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe. Uno de los operativos fue en el estudio jurídico de Yrimia. El organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe las cuales se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51. La causa suma hasta el momento más de una docena de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales: cuatro de la provincia y uno federal. Cositorto está imputado por asociación ilícita y estafa.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios. Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, "el metaverso" y los NFT.