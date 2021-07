Caso Guadalupe: a más de un mes de su desaparición, imploran que se la busque en prostíbulos

A más de un mes de su desaparición, sigue la desesperada búsqueda de Guadalupe Belén Lucero con varios operativos concentrados en el barrio 544 Viviendas, el mismo donde la niña de 5 años desapareció el pasado 14 de junio. La información fue dada por el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, que además agregó que también habrá rastrillajes en el dique Vulpiani y la costanera del Río Quinto.

En el día de ayer se realizaron doce allanamientos en viviendas de la llamada zona cero -donde desapareció la niña- y se tomaron once declaraciones testimoniales, algunas de ellas a los vecinos, además de realizar pericias de luminol en dos vehículos y en una casa del barrio. En los operativos se secuestraron celulares, guantes y prendas de vestir que serán sometidas a pruebas de ADN.

Hasta que no concluyan los resultados de estos análisis, los investigadores no determinaran si las prendas son "de interés para la causa" o, de lo contrario, si terminarán siendo descartadas y avanzarán en la investigación. El espejo de agua del dique Vulpiani se encuentra ubicado sobre la ex ruta 7, distante a 95 kilómetros de San Luis capital, mientras que el Río Quinto nace en la Sierra de San Luis, formado por los ríos Grande y Trapiche que se unen antes de llegar al Embalse Florida.

Aguas abajo, recibe a sus afluentes Riecito, Cañada Honda, arroyo Saladillo, La Barranquita y La Petra y continúa hacia el Embalse Paso de las Carretas, para penetrar en el territorio de Córdoba, y continuar hasta los bañados de La Amarga. Los 400 policías que hace 35 días buscan a Guadalupe ya estuvieron en la ciudad de Villa Mercedes con un operativo centrado en el mismo dique que se rastrilló hoy.

Hasta el momento, se han rastrillado cerca de 700 sectores en varios puntos de la provincia y el número de allanamientos llegó a 300. Trece de ellos, fueron realizados el sábado, sin novedades para la causa. También se sumaron al expediente 17 testimonios, la mayoría de los propietarios de las viviendas requisadas, se rastrillaron los parques industriales de la capital puntana y además de los descampados fueron "peinados" algunos predios privados en busca de elementos.

A causa de la poca información recolectada hasta el momento, Margarita Meira, fundadora de la Asociación de Madres Víctimas de Trata, imploró: "Busquen a Guadalupe en los prostíbulos". Para Meira, "a la nena no la mataron" y pidió casi como un ruego "que la busquen en los prostíbulos" de la provincia. "Yo no me he podido contactar con los padres, pero vos fijate… no han allanado ningún prostíbulo", dijo en diálogo con Tinta Violeta.

Y agregó: "Ojalá no sea en un prostíbulo, pero no está en otro lado. La cantidad de niños y niñas que tenemos desaparecidos y que nunca han aparecido nos dan parámetros. Sofía Herrera lleva 11 años desaparecida. Fernanda Aguirre ya lleva 17 años, Brisa Pereyra, de acá en Barracas, su abuela era compañera mía, murió buscándola". La hija de Meira, Graciela Susana Bekter, fue asesinada en 1991, cuando tenía 17 años".

Días atrás, el juez de Instrucción Penal N°2, Ariel Parrillis, afirmó que la investigación para dar con el paradero de Guadalupe sigue "bajo la instrucción policial", ya que no han terminado de definir hipótesis y no se puede configurar un delito concreto. De esta manera, el magistrado aseguró que "no se descarta ninguna hipótesis" y que hasta el momento no aparece ningún rastro que indique que la menor "no esté con vida".

Además, agregó que están en curso las acciones destinadas a agotar la posibilidad que se encuentre en la provincia. El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, se reunió con el juez en Tribunales, por casi dos horas, para dialogar sobre cómo marcha la causa que lleva adelante la Justicia, de acuerdo a lo informado en un parte de prensa del Ministerio de Seguridad.

La familia de Guadalupe hizo la solicitud de su paradero el 14 de junio. Desapareció ese día cerca de las 19.20, cuando jugaba en la vereda de la casa 5 de la manzana H del barrio 544 Viviendas, en la zona sur de la ciudad de San Luis. Desde que inició la búsqueda de la nena de 5 años, la Policía de San Luis trabaja como auxiliar de la Justicia y mantuvo a diario un cuerpo de 400 efectivos abocados a rastrillar un amplio perímetro de la zona sur de la capital.

También se registraron los diques Chico, Cruz de Piedra, Potrero de los Funes, La Florida, Berta Vidal de Battini, Nogolí, Paso de las Carretas, Las Palmeras y La Estrechura. Las fuerzas de seguridad hicieron más de 300 allanamientos Las tareas de investigación y rastrillaje contaron con el trabajo conjunto con Nación, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Este último tramitó una recompensa de $2 millones para quien aporte datos sobre Guadalupe. Además colabora la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y de nueve provincias que enviaron recursos humanos especializados en la búsqueda de personas: Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, a los que se sumó un equipo de Catamarca que arribó el martes de la semana pasada.