Caso Guadalupe: las pistas que se siguen y el dolor de la familia tras 7 meses de ausencia

Guadalupe Lucero cumplió este martes 6 años y lo hizo lejos de su familia. Es que la menor de edad fue vista por última vez el pasado 14 de junio, cuando estaba en la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de San Luis festejando un cumpleaños, y desde entonces no se supo más nada de ella.

Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, la niña estaba jugando en la vereda, cuando alguien se la llevó, y uno de los chicos que estaba con ella entró a la casa a avisar su ausencia. De hecho, solo uno de los niños allí presentes pudo declarar que se la llevó una chica joven vestida de negro, pero al menos hasta ahora la identidad de esa persona es desconocida.

Si bien al principio se barajaron, como lamentablemente suele suceder ante la desaparición de un niño, varias hipótesis referidas a un ajuste de cuentas o a problemas familiares, la realidad es que al día de hoy esas versiones fueron descartadas y la hipótesis es que alguien se la llevó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Uno de los últimos rastros que se detectó de Guadalupe se descubrió hace algunos meses, tras la insistencia de su madre. Yamila Cialone quería que el adiestrador de perros Santiago Díaz, quien forma parte de la Brigada Internacional R.I.K-9, participará en el caso de su hija porque confiaba en su experiencia, y aunque al principio el pedido fue negado por los investigadores, finalmente se logró que estuviera y su intervención resultó más que importante.

Junto a su perra, el adiestrador fue hasta la casa donde vivía la niña, le hizo oler una de sus prendas, y desde ahí se fue hasta la casa de la tía, la llamada "zona cero", donde detectó la presencia de Guadalupe en la calle, lugar en el que estuvo jugando antes de que se la llevaran. Incluso hasta marcó un cigarrillo que pudo haber sido usado por el captor. Desde ahí siguió el camino hasta la Ruta 7, un dato que permite pensar que a la niña la trasladaron en auto desde ese punto y que quizás la llevaron a otra provincia.

Durante todos estos meses, la Justicia Provincial llevó a cabo allanamientos en distintas zonas, se investigaron un sinfín de denuncias, se realizaron declaraciones, se peritaron elementos electrónicos y hasta se analizaron cámaras de seguridad, y aún así ningún dato obtenido permitió dar con la menor. Incluso se atendieron varios llamados que dijeron haber visto a la pequeña, aunque ninguno era concreto.

Ante la falta de novedades y la insistencia de los padres, finalmente la investigación pasó al fuero Federal, y no interviene ya la Justicia Provincial de San Luis. Si bien fue la primera que tomó el caso, luego se sumaron otros cuatro fiscales por pedido de Susana Trimarco a través de la Fundación María de Los Ángeles, que hoy es querellante en la causa. Así, finalmente el expediente está exclusivamente en manos federales.

Si bien este cambio renueva las esperanzas de los padres de la pequeña, lo cierto es que la tristeza continúa presente en la vida de ambos, sobre todo en esta fecha donde Guadalupe cumplió sus 6 años lejos de todos. Para recordarla, este martes que pasó, los allegados de la niña organizaron una jornada al aire libre, donde llevaron sus fotos, pintaron un mural y reiteraron el pedido de aparición.

"Recuerdo que para estas fechas, el año pasado andabas feliz invitando a tus amiguitos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Y ahora? Me queda nada, solo el recuerdo", escribió angustiada en su cuenta de Facebook Yamila Cialone, la mamá de Lucero.

Sin embargo, el dolor pronto se transformó en bronca, porque después de haber llevado adelante el encuentro, alguien rompió los carteles que dejaron colgados. "Después de encarar un día muy difícil como el de el cumpleaños de Guadalupe, me encuentro con esto. Los afiches que pegamos por ella, arrancados y hechos bollo en la vereda. Quiero decirles que este acto de vandalismo no nos hacen callar, ni muchos menos nos hará bajar los brazos por Guada. Meterte con la inocencia de una niña a la cual estamos pidiendo encontrar, que hay una familia que la busca y que ella necesita que la busquen para volver con la familia, eso no tiene perdón", sostuvo.

Por otro lado, su papá, Eric Lucero, también usó sus redes para dedicarle unas palabras a la menor: "Cumplís tus 6 años hija, no sabés lo que me cuesta el no poder ni si quiera llamarte para decirte feliz cumpleaños mi reina. ¿Por qué la vida es tan injusta mi negra? Hoy en este día estés dónde estés quiero que sepas que papá te ama con todo el corazón, que no pasó un día sin pensar en vos, solo quisiera poder abrazarte y decirte cuanta falta me hacés".

Cómo sigue la causa por la desaparición de Guadalupe

En comunicación con BigBang, José D'Antona, abogado de la querella por parte de la Fundación María de Los Ángeles, explicó que se están por empezar a tomar muchas medidas nuevas en San Luis, y que si bien no puede ahondar en detalles respecto a lo que se hará, "habrá muchas novedades en cuanto a medidas investigativas en los próximos días y semanas".

"Estoy hablando de medidas investigativas, no en contra de uno o de dos, son medidas investigativas que hacen los fiscales para tratar de ir sobre determinadas pistas. Hoy son cuatro los fiscales federales que están interviniendo gracias al trabajo de Susana Trimarco. No hay nuevas pistas concretas, pero sí en los próximos 15 días se van a empezar a tomar muchas medidas investigativas, prosiguiendo la investigación. No hay nuevas pistas o algo específico que haya ocurrido, al menos hasta lo que yo tengo conocimiento", aclaró.