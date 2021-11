Caso Lautaro Teruel: el fiscal apeló la condena a 12 años y pidió que le den más tiempo de prisión

Marcos Lautaro Teruel –hijo de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros- fue condenado por un tribunal de Salta a la pena de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado cometidos contra una chica de 19 años y una niña menor de edad. Y por otra parte, sus dos amigos, coimputados en una de las causas, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, habían sido absueltos.

Pero al parecer, la situación del hijo del músico y sus dos amigos podría complicarse en los próximos días debido a que el fiscal Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, presentó un recurso de casación ante la Sala III del Tribunal de Juicio para que se revise la decisión y le otorguen más años de cárcel a Teruel. Como si esto fuera poco, también apeló la absolución a Rodríguez y Farfán,

El tribunal había considerado a Teruel como “autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, reiterado, en concurso real por cuatro hechos, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”, por las dos causas acumuladas por las que llegó a este juicio.

En el primer caso, la denuncia fue radicada por la madre de la menor, el 13 de marzo de 2019, mientras que la segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019, en la que la víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, cuando ella tenía 19 años. En su denuncia formal, la joven relató que en el verano de 2014, fue abusada sexualmente por Teruel, en el domicilio del músico.

Fue la usuaria Pam Flowers quien contó en Facebook que había sido “abusada” por él y un integrante de la banda salteña “Les Coso Comué”. “A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis 'amigos', se aprovecharon de esta situación y abusaron.... al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos”, había detallado la joven.

Y agregó: “Después de todo esto por mucho tiempo tuve mucho asco de que algún hombre se me acerque, los seguía viendo y cruzándomelos pero a esa edad yo me sentía culpable, que si había pasado era porque estaba ahí y qué me iban a decir mis viejos”. En aquella oportunidad, además, mencionó a cada uno de los involucrados. “Las tres personas involucradas son: Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac”, dijo.

Tras ésta denuncia, y luego de que se viralizara el contenido de la misma, la banda salteña decidió en ese momento echar de la formación a Isaac. Tiempo después, esta denuncia fue formalizada en la Justicia, por lo que el fiscal Obeid decidió imputar por entonces a Teruel y a Gonzalo Isaac Farfán, acusado de “supuestas exhibiciones obscenas” y “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.

Los jueces habían hecho lugar al pedido de la Fiscalía y la querella de “revocar la modalidad de prisión domiciliaria que venía cumpliendo el ahora condenado”, y dispusieron “su inmediato traslado y alojamiento en la cárcel penitenciaria local”, lo que ocurrió apenas concluida la audiencia, a la vez rechazaron los planteos de la defensa de Teruel, de “incompetencia y nulidad”.

La presidenta de la Sala III del Tribunal del Juicio de Salta, Carolina Sanguedolce había anunciado sumado a la condena de Teruel la absolución de Rodríguez y Farfán por “el beneficio de la duda” y ordenó “la inmediata liberación” de ambos, al tiempo que recomendó a las autoridades del Servicio Penitenciario provincial que le proporcionen tratamiento psicoterapéutico al hijo de Mario Teruel.

Lo cierto es que en su recurso de casación, el fiscal Obeid pidió que se modifique la calificación a acceso carnal respecto al caso de la menor y que “se dé por comprobado el grave daño a la salud” de la víctima. Vale aclarar que Santiago Pedroza, abogado de la menor, que la menor quedó con "secuelas, marcas en el cuerpo, tuvo seis intentos de suicidio, sufrió bulimia y anorexia" a raíz de los reiterados ataques sexuales que sufrió en manos de Teruel.

Por esta razón, para el fiscal debe ser condenado a 17 años de cárcel por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño, en concurso real. A esto se le suma la sentencia por la segunda causa.

Con respecto a los amigos del hijo de Mario Teruel, el fiscal pidió que se le revoque la absolución a ambos, se los sentencie en calidad de coautores y se les apliquen la condena a ocho años de prisión, ya que considera que “la pena de 12 años aplicada resulta desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto”.

Teruel aprovechó sus últimas palabras para pedir disculpas, mientras que los otros imputados insistieron en su inocencia. "Simplemente quiero pedir disculpas" a la víctima que era menor de edad al momento de los hechos, "a su familia", y "decirle que sea cual fuere el resultado de esto voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo", dijo.

El ahora condenado había hecho estas declaraciones antes del cierre del debate oral y público que desde el 27 de septiembre se desarrolla en el Salón de Grandes Juicios, en el edificio del Poder Judicial de Salta. De hecho, otra de las críticas del fiscal Obeid al fallo fue que el Tribunal consideró como atenuante el el hecho de que Teruel mostrara arrepentimiento y pidiera perdón a las víctimas.