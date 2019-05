El lunes a la tarde Ángel Moreira Marín, apodado "El Cachila", se presentó a declarar ante el fiscal que investiga el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en Valizas, Uruguay, y luego de su relato, el representante del ministerio público Jorge Vaz solicitó que el indagado quede demorado, al mismo tiempo que pidió que se procesado como coautor del delito de "homicidio muy especialmente agravado" de la adolescente de 15 años y que, por ese motivo, se ordene de inmediato la prisión preventiva en su contra.

Según la fiscalía que investiga el hecho, "hay suficientes elementos de convicción" para imputar a Moreira Marín, por lo que esta tarde la jueza que lleva adelante la causa deberá resolver si acepta el pedido del fiscal.

Durante la tarde del lunes, dos hombres que ya habían sido investigados luego de que se hallara el cuerpo de la adolescente entre los médanos de la playa, volvieron a prestar declaración ante el fiscal Vaz, y en su relato rememoraron partes de las explicaciones que brindaron en 2015. El primero en hablar fue Richard Gutiérrez, apodado como "El Conejo", quien se presentó en sede policial como testigo, y luego fue puesto en libertad.

Además de él, prestó declaración indagatoria "El Cachila", y debido a las dudas en su relato y a cierto grado de detalle que brindó en sus respuestas, el fiscal solicitó que quedara demorado en sede policial, ya que tiene la intención de procesarlo como coautor del asesinato de la joven, por lo que también pidió su prisión preventiva.

En un documento de 11 hojas, el cual fue presentado por Vaz ante la jueza de la causa, el fiscal explicó que cerca de las 15 horas del domingo 28 de diciembre de 2014, el acusado y sus acompañantes (aún no identificados), se encontraron en la playa con la adolescente Lola Chomnalez, quien había salido a caminar sola por la playa de Valizas.

En 2015, cuando el ahora sospechado fue investigado por otra fiscal, reveló en su declaración que había conversado con la joven luego de cruzarla repentinamente. “Me peché con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces. Venía caminando normal, con la mochila. Tenía un short y una blusita fina", dijo "El Cachila", y el detalle de la vestimenta es sumamente importante, debido a que con esa ropa la víctima fue hallada sin vida días después de su desaparición.

Según el investigado, como vendía estampitas, le ofreció una a la chica para ver si se la compraba. Por esto mismo, el fiscal considera que tras un breve diálogo, el acusado y su o sus acompañantes obligaron a Chomnalez a caminar hacia una zona boscosa de la playa, con el fin de cometer un ataque sexual contra la adolescente.

Sobre esto, Ángel Moreira Marín argumentó que mientras conversaban, la adolescente empezó a sentirse mal, por lo que la llevó hacia una zona más boscosa de la playa, ubicada a 140 metros de la orilla del mar, para que ella pudiera sentarse a la sombra y reponerse. "Estábamos sentados abajo de un árbol, en un pasto no en tierra. El lugar era donde la encontraron debajo de unos árboles. Yo le pregunté que tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodilla", indicó el acusado, quien además explicó que cuando la joven se descompuso peor, él le tomó el pulso y, como no lo notó, se asustó y huyó en un bus a Montevideo.

En la presentación que hizo el fiscal ante la jueza de la causa, el representante del ministerio público cita a uno de los médicos que hizo la autopsia de la joven, quien considera que por las manchas de sangre que se encontraron en las piernas de Chomnalez, lo más probable es que la chica estuviera de rodillas cuando, al menos, ya había sido apuñalada y cortada en su brazo derecho.

A modo de conclusión, el fiscal indicó que que por más que dio negativo el ADN encontrado en una toalla manchada con sangre hallada en la mochila de la chicae, los detalles que "El Cachila" contó en su declaración realizada en 2015, surgieren que estuvo presente antes, durante y luego de la muerte de la víctima.

"Asimismo en audiencia del día de la fecha (el lunes 20 de mayo de 2019) el señor Moreira Marín fue interrogado en presencia de Perito Semióloga. En la misma se le hicieron preguntas sobre su vida personal y también sobre cuestiones relacionadas a los hechos de autos. En este sentido la Perito fue determinante al expresar, en sus conclusiones preliminares, que en todas las preguntas concernientes al homicidio de Lola Chomnalez el indagado no fue veraz en la forma de responder, sí siendo veraz al responder preguntas banales que no tenían que ver con el caso. En cuanto a las preguntas que lo situaban en el lugar de los hechos. demostró una gestualidad restrictiva, de situaciones que no quiere detallar, que no quiere responder, así como aspectos de preocupación y estrés", detalló Vaz.

Finalmente, aclaró que pidió que sea procesado por el delito de coautor del delito de "homicidio muy especialmente agravado", debido a que al haber estado en el lugar del crimen, sin haber impedido el mismo y sin haber denunciado lo sucedido, su conducta no es de complicidad, sino de coautoría.

Este martes a las siete de la tarde la Justicia uruguaya decidirá si acepta el pedido de procesamiento y de prisión preventiva hecho por el fiscal, aunque si la jueza lo confirma, la defensa de Moreira Marín ya aseguró que apelará la medida.