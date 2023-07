Caso Lucas González: los abogados defensores aseguraron que los policías actuaron "en legítima defensa"

El martes por la mañana se llevó a cabo un alegato que tuvo como protagonista a los abogados defensores de los tres policías de la Ciudad acusados de ser los autores materiales del homicidio de Lucas González, ejecutado en noviembre del 2021 en el barrio de Barracas. Ahí mismo estuvieron Fernando Soto y Martín Sarubbi, quienes solicitaron que tanto Juan José Nieva como Fabián López y Gabriel Isassi sean absueltos, ya que actuaron en “legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”.

El juicio por el asesinato del joven de 17 años se encuentra en la recta final y falta menos de un mes para que tenga lugar la sentencia. La misma está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25, quienes decidirán la condena correspondiente para los 14 imputados. Es por ello, que en este tramo final, la defensa de los coautores pelean por su absolución cuanto antes y así lo demostraron en el alegato que brindaron esta mañana que tuvo una duración de más de dos horas y media.

En el mismo, aseguraron: “Entiendo que la acusación debe tener precisión, pero no establece una descripción clara del momento de los disparos. Nieva, López e Isassi no estaban merodeando por una presa para cazar, estaban ahí por un mandato preciso, de un fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide), que les pedían tareas de investigación discretas en un lugar determinado”.

Sobre aquel lugar determinado, hicieron alusión acerca de que esa tarde, los policías se encontraban ubicados en las inmediaciones de una barbería en la cual se comercializaba marihuana y como vieron salir a los cuatro chicos desde ahí, creían que tenían que ver con aquel local. De esa manera lo explicaron: “El procedimiento fue porque estaban en el marco de una investigación judicial en dos expedientes. Porque salieron ellos nada más, se subieron al vehículo y tenían la razonable sospecha que podían estar vinculado al tráfico de estupefacientes”.

Con respecto al tiro de López, explicó que fueron “por rebote” tras “ejercer legítima defensa por terceros y que no puso en riesgo las vidas, por lo que no puede haber tentativa de homicidio”. En la misma línea, Soto detalló: “Los policías ejercieron una reacción de defensa. Y estaban respondiendo a una agresión que ponía en riesgo su integridad física y su vida. López, estando facultado para disparar al auto, lo hizo al piso. Nieva e Isassi dispararon como pudieron al momento de ser embestidos, pero estaban dentro de la ley 5688/16 (Sistema Integral de Seguridad Pública)”.

Asimismo, comentó la existencia sobre dos pericias lo cual le generan todo tipo de dudas a la hora de juzgar a quienes está defendiendo. “Existen dos pericias, hechas por la misma división. El primer informe dice la que la trayectoria del proyectil del encamisado H, impacta de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro. Es la presuntamente disparada por Nieva. En la segunda pericia dice que no se pudo establecer la trayectoria. Una semana de diferencia en cada pericia, una del 14 de diciembre y la otra del 20 de diciembre de 2021”, analizó.

Por último, para no dejar dudas sobre los hechos, concluyó: “Ellos ejercieron legítima defensa. Isassi y Nieva pensaban que estaban habilitados a defenderse en el cumplimiento del deber. No hubo ningún dolo previo de comprender un homicidio, no existe concurso premeditado de dos o más personas, es decir, que no hubo un plan”.

El próximo jueves, continuará el juicio con el último alegato por parte de las defensas del oficial Sebastián Jorge Baidón, que es otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento y que se encuentra a cargo de la letrada Valeria Corbacho y Fernando Lirman.