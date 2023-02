Caso Lucía Pérez: los peritos confirmaron que murió por el consumo de cocaína y no descartaron un abuso sexual

El segundo juicio a los dos acusados de violar y asesinar a Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata en octubre de 2016 se puso en marcha este martes, y se extenderá por las siguientes dos semanas, con la declaración de casi 50 testigos. Este nuevo debate oral se están desarrollando ante el Tribunal Oral en los Criminal 2 (TOC) 2 marplatense, y los imputados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47), no estuvieron presentes en ninguna de las audiencias que se realizaron hasta ahora, ya que las están siguiendo de manera remota desde sus lugares de detención. Los primeros en declarar fueron Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de la víctima.

Ambos sostuvieron que esperan que en esta oportunidad se haga “justicia”, que este nuevo tribunal tenga “mirada de género” y que haya condenas a prisión perpetua. “Hace 2.308 días que Lucía no tiene justicia. Hace cinco años que estamos esperando este juicio y saber quién mató a Lucía”, había dicho Marta en los tribunales marplatenses y antes del inicio de la primera audiencia.

Y sumó: “Queremos que ella tenga justicia. Esperamos una justicia con una mirada de género que la otra vez no tuvo, ni humanitaria”. Recordemos que Farías y Offidani enfrentan este nuevo juicio, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara una resolución del Tribunal de Casación Penal provincial, que anuló la absolución por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en 2018 en un primer debate oral ante el TOC 1.

De acuerdo con la madre de Lucía, “Un animal tiene más derechos" que los que tuvo su hija durante el primer juicio. "No se aplicó ningún protocolo de género”, afirmó. “Tenemos que creer que este tribunal tiene la independencia para dar (prisión) perpetua por un homicidio con agravantes”, destacó por su parte Guillermo, el padre de Lucía.

En la última audiencia declararon tres peritos, Silvina Cabrera, Gabriela Tinto y el bioquímico Sebastián de los Reyes, miembros de la Asesoría Pericial de Suprema Corte provincial, y sostuvieron que la principal hipótesis sobre la causa de muerte de la adolescente apunta a una falla cardíaca vinculada al consumo de cocaína. Además, destacaron que no es posible descartar un abuso sexual pese a la falta de signos de un ataque de ese tipo.

Estos médicos fueron quienes durante la instrucción de la causa determinaron que la muerte de la adolescente de 16 años se habría producido a partir de una "asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar" debido a una falla cardíaca. Los tres declararon de manera conjunta durante más de tres horas en el sexto piso de los tribunales y apuntaron en el mismo sentido en el que lo hicieron en el primer juicio, en 2018.

Según las fuentes, los testigos precisaron que la principal hipótesis es que la falla cardíaca se habría producido por el consumo de cocaína, sustancia hallada en su cuerpo en análisis posteriores al fallecimiento. A partir de los resultados de la autopsia, los peritos aseguraron ante los jueces que Lucía mantuvo relaciones entre 15 minutos y media hora antes de morir, y aunque indicaron que con los elementos analizados no hay indicios de un abuso, tampoco es posible descartarlo.

Por otra parte, los testigos declararon que no encontraron marcas de resistencia a una posible agresión en el cuerpo de la menor y entendieron que el cadáver no fue lavado antes de ser trasladado a una sala de salud del barrio Serena, en el sur de la ciudad, donde se constató la muerte a las 15.30 del sábado 8 de octubre de 2016. También brindó sus testimonio Adalberto Bonvicini, médico del Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio Público Fiscal, quien ratificó lo aportado en la investigación y dijo que la menor tenía marcas compatibles con una relación sexual "brusca o violenta", no una "normal", sin poder afirmar si fue o no con consentimiento.

En ese sentido, Bonvicini subrayó que, si bien la cocaína opera como estimulante, suministrado en "gran cantidad" puede alterar el juicio crítico y operar como inhibidor. A su vez, en la audiencia se exhibieron imágenes de la autopsia de la menor, por lo que no estuvo permitida por cuestiones de reserva la presencia de público ni periodistas en la sala del segundo piso, habilitada desde el inicio del juicio para poder seguirlo vía streaming.

Tanto el fiscal Leandro Arévalo y las abogadas de la familia de Lucía -Verónica Heredia y Florencia Piermarini-, como las defensas desistieron de la última testigo prevista para el jueves: la médica Natalia Corti, quien indicó en una pericia durante la instrucción del caso que la causal de muerte era "indeterminada".

Pese a figurar entre las testigos convocadas inicialmente, tampoco fue citada la responsable de la autopsia, la médica Claudia Carrizo, quien, según la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo originalmente de la causa y luego apartada, le manifestó que Lucía había sido "empalada", algo que la propia perito negó en el primer juicio.

Farías y Offidani están imputados por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio". Ambos fueron absueltos de esos delitos en el primer proceso, en noviembre de 2018, en el que fueron condenados en cambio a ocho años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela de la víctima.