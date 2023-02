"Es una pena de por vida": condenaron a prisión perpetua a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja

El jueves 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, había dado a conocer el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy. La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolvieron que la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, son "culpables" del delito de "homicidio calificado". Sin embargo solo Páez fue culpada por el delito de "abuso sexual ultrajante".

En aquella oportunidad, quien tomó la palabra fue la jueza Ongaro, quien resolvió "declarar a Magdalena Espósito Valenti autora material y penalmente responsable del delito del homicidio triplemente calificado por el vinculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Dupuy". También resolvió "declarar a Abigail Páez autora material y penalmemte responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

A su vez, la magistrada optó por absolver a Magdalena Espósito Valenti "de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada". Este viernes, dos semanas después de que sean declaradas culpables del asesinado de Lucio, se dio a conocer las penas que recibirán la madre de la víctima y su pareja.

La expectativa se centraba en saber si los jueces iban a aplicar el "tiempo indeterminado" a la segura condena a prisión perpetua que recayó sobre ambas debido a los agravantes por los que fueron condenadas. "Primero resuelve rechazar el planteo de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por las defensas técnicas; segundo condenar a Magdalena Espósito Valenti a la pena de prisión perpetua", anunció la jueza Ongaro.

Y agregó: "Tercero condenar a Abigail Páez a la pena de prisión perpetua por al comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

De esta manera, de acuerdo con la fiscal Verónica Ferrero, este tipo de condena no permite la excarcelación. "Lo que tienen que saber es que esta prisión perpetua es una pena de por vida. No tienen posibilidad de salir en libertad porque el artículo 14 del Código Penal establece que las personas que son condenadas por este tipo de delitos no pueden pedir, transcurrido los 35 años, la libertad condicional", señaló.

La última audiencia pública se hizo en el marco de otra movilización popular frente a las puertas del Centro Judicial de la Capital Pampeana, la cual fue convocada desde las 10 por la Asociación Civil “Lucio Dupuy”, que fue creada por su abuelo Ramón para luchar por los derechos de las infancias, y que tuvo como consigna “Que se haga justicia - Reclusión perpetua para las asesinas”.

Además, más de 150.000 personas sumaron su firma a una campaña lanzada a través de la plataforma de Change.org (www.change.org/JusticiaPorLucio) en reclamo de "justicia por este niño" y de que se investigue además "a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada".

De la audiencia participaron el padre de Lucio, Christian Dupuy; sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez; el abogado querellante, José Mario Aguerrido; el equipo del Ministerio Púbico Fiscal, integrado por Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos; y las asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes, Graciela Massara, y Gabriela Manera.

Las acusadas no estaban obligadas a presenciar la audiencia en Santa Rosa y pudieron seguirla desde el penal de San Luis, aunque tal y como pasó aquel 2 de febrero, cuando se las halló culpables, ni siquiera la siguieron de manera remota, ya que prefirieron continuar con sus rutinas en el penal.

Tras conocerse la sentencia, diputados del oficialismo y de la oposición pampeanos presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio a su madre.

El 13 de febrero pasado la fiscala Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal solo prevé solamente esa pena. El abogado Aguerrido había adherido a aquel planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del C.P., en relación con el 80.

Lo fundó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil. Por su parte, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez, le pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua –con las normas vigentes hoy en el país– “solo saldrá de la cárcel con su muerte".

Esto, según la letrada, ya que actualmente "la pena perpetua es material y literalmente perpetua”. Además, solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años); y afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

Por último, el defensor oficial Pablo De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares y requirió que se le fije “una pena en años”, con lo que coincidió en que “la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional” ya que “los tratados internacionales impiden la aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes”.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. Los movimientos de las condenadas y Lucio quedaron registrados por una cámara ubicada frente al departamento, y gracias a ellos se pudo concluir que a las 17.32 horas se lo vio a Lucio vivo por última vez.

Consideraron acreditado que entre ese momento y las 19.40 horas, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente. La Justicia estableció que las dos participaron de la golpiza mortal, entre las 18 y las 19 del 26 de noviembre y que el niño recibió golpes de puño, patadas y golpes con un palo.

También recibió un pisotón en la espalda por parte de Abigail Páez (se pudo determinar por la impronta que dejó su zapatilla), que le provocó lesiones internas como el desgarro del hígado y, además, fue mordido en sus zonas íntimas y en su brazo izquierdo.

El Tribunal de Audiencia, en la sentencia de 126 fojas, estableció que el niño fue víctima, recurrente, de violencia física, psicológica y sexual y determinó que se pudo advertir un “crescendo de violencia”, a la luz de los chats entre ambas imputadas, ventilados durante el juicio, a partir de mediados del mes de octubre de 2021.