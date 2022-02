Caso Lucio Dupuy: el abuelo del nene denunció que las acusadas están “de vacaciones” en la cárcel

El 26 de noviembre de 2021, el asesinato de Lucio Dupuy, un nene de cinco años, conmovió a Argentina. El chiquito que vivía en Santa Rosa, La Pampa, murió por los golpes que recibió de su madre, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y de su pareja, Abigail Páez, de 27. Además, en la autopsia se comprobó que sufría torturas, tenía fracturas en sus muñecas, lo habían quemado con cigarrillos y había sido abusado sexualmente.

Tras un intento de linchamiento por parte de los vecinos de Santa Rosa, las dos acusadas fueron trasladadas a una cárcel de San Luis. En un principio, varios rumores indicaron que Espósito Valenti y Páez habían sido atacadas por otras internas. Luego, desde el servicio penitenciario negaron esos rumores.

Ahora, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, denunció el estado en el que las dos mujeres están dentro de la prisión. En una entrevista, el hombre afirmó: “No están presas. Están juntas, bien resguardadas, fuera de las otras detenidas que hay. Escuchan música, se divierten y toman mates, no están presas como deberían estar”.

Indignado y con el dolor a flor de piel por el crimen de su nieto de cinco años, Dupuy también afirmó durante una entrevista con TN: “A mí no me prometieron que no las iban a poner juntas. Cuando se armó aquí en Santa Rosa el desbande de la noticia de que las querían asesinar, las sacaron a las 4 de la mañana de acá y las llevaron a la penitenciaría de San Luis juntas y quedaron alojadas juntas”.

Y, en ese sentido, completó: “Nosotros le pedimos al juez (Daniel Ralli) que las pongan por separado, sin contacto, para que no puedan armar una estrategia para defenderse. Pero nos nos negó eso. Igual no importa que estén juntas porque van a pagar lo mismo. Armar no pueden armar nada, los hechos están sobre la mesa porque a mi nieto lo mataron entre las dos. Están todas las pruebas y no se puede hacer más nada”.

Luego, el abuelo confirmó: “Tengo información de que están bien, están estudiando y haciendo cursos de repostería, como si nada hubiera pasado. No les importó lo que hicieron. Para mí es un dolor muy grande. Y tengo una impotencia muy grande por no haber podido salvar a mi nieto”.

Por último, el abuelo de Lucio relató sobre el crimen: “Todos nos preguntan: ‘¿No sabían que le pegaban? ¿No lo viste?’ No, no lo vimos. Nosotros vivimos a 140 kilómetros (en Santa Rosa, mientras que la casa donde el nene vivía con las imputadas que en General Pico) y no lo vimos. Jamás pensamos que iban a hacer semejante aberración”.

Hace un mes, Silvina Blanco, la defensora de Paéz, afirmó sobre el estado de las dos mujeres: “Están abatidas, angustiadas y desorientadas”. Además dio a conocer que, aunque en principio iba a ser la abogada oficial que brinda el Estado de las dos, optó por defender solo a Abigail y que la madre del nene cuente con otro letrado.

Durante la entrevista con el Diario, un medio de La Pampa, afirmó que no sabe quién fue la autora de los golpes que mataron al chiquito y completó: “Podría llegar a haber acusaciones cruzadas entre ellas”. Esa fue la cuestión fundamental porque la que le recomendó a Espósito Valenti que cuente con otro defensor oficial así puede contar con su propia estrategia.

Por otra parte, Blanco relató: “Mantuve una entrevista personal con ambas y me pareció prudente pedir la designación de otro defensor. Por recomendación mía no declaró en ese momento de la audiencia de formalización. Y dijo: “En este primer encuentro las noté abatidas, angustiadas, desorientadas”.

Esta semana, las dos presuntas asesinas serán sometidas a diversas pericias psiquiátricas. El punto que buscarán los peritos será cualquier tipo de antecedentes relacionados a violencia intrafamiliar tanto entre las acusadas como de ellas hacia el nene. La orden la dio el juez Ralli, tras hacer lugar al pedido de José Mario Aguerrido, que es el abogado de la querella. Tras la feria judicial, el peritaje comenzará a realizarse el 4 de febrero.

En el documento el magistrado aceptó todos los pedidos de la ampliación de las pericias. Según el documento, los expertos en psicología y psiquiatría analizarán la historia personal y las vivencias relacionadas con violencia de las dos detenidas.

Además, el otro punto es encontrar sensaciones de odio y de rechazo a la maternidad por parte de las acusadas. También analizarán qué tipo de relación tenían ellas con las figuras masculinas, como era su vínculo, quién era y qué significado tenía Lucio en sus vidas, cómo era su rutina, qué las molestaba del niño, qué comportamientos del menor las hacían enojar, cómo era su vínculo con Lucio y si había rechazo u odio de ellas hacia el sexo masculino. Además buscan determinar por qué le aplicaron un castigo y tortura constantes al menor.



Según se puede leer en el documento, por orden del juez a cargo, los estudios quedarán a cargo de los cuatro peritos oficiales que son los médicos psiquiatras Martín Telleriarte y Camilo Muñoz, y las licenciadas en Psicología, Laura Cabot y Virginia Carretero. Para realizar las diversas entrevistas con las detenidas, los cuatro profesionales de la salud tendrán acceso al Complejo Penitenciario 1 de San Luis, adonde las dos mujeres fueran trasladadas luego de una pueblada en Santa Rosa y su intento de asesinato tras el crimen de Lucio.

El crimen de Lucio

El nene de 5 años fue asesinado el 26 de noviembre. Murió por los golpes que le dieron. Por el hecho fueron detenidas su madre y su pareja. Según consta en la causa, lucio se descompensó cuando estaba en la casa, al cuidado de Paez, ya que su madre estaba trabajando.

Luego de que Lucio perdiera la conciencia, Paez llevó al pequeño hasta la posta sanitaria del barrio Atuel, pero en ese momento estaba cerrada. Finalmente, el pequeño fue llevado por una vecina al Hospital Evita, luego de cargarlo en su auto. Cuando llegaron, el nene ya había muerto.

Según la autopsia, el nene de cinco años murió por los múltiples golpes que había sufrido en las últimas horas. Además tenía quemaduras de cigarrillo, mordeduras en distintas partes de su cuerpo y golpes fuertes de vieja data. También tenía signos de haber sido abusado sexualmente.



La muerte de Lucio desató una crisis social y política que terminó con una investigación administrativa. Es que el niño había sido asistido en, al menos, cinco oportunidades en tres meses por diversos politraumatismos en varios centros de salud de La Pampa. Ningún médico denunció lo que el nene había sufrido. Tampoco lo hicieron los directivos, ni las maestras del jardín de infantes. Por ese motivo, el gobierno inició una investigación para establecer las responsabilidades de los funcionarios que no actuaron a tiempo para dar aviso del crimen de Lucio.