Caso Lucio Dupuy: ¿por qué a la madrastra de Lucio le darán 50 años de prisión y a la madre 35?

Este jueves el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, dio a conocer el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy. Lo hizo luego de que a finales de diciembre se dieran los alegatos del juicio que tuvieron como únicas imputadas a la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, a quienes los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose habían acusado de "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio de Lucio. Finalmente, los magistrados decidieron declarar "culpables" a ambas por el aberrante crimen del nene de cinco años, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa.

La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora fueron los que resolvieron que las imputadas son "culpables" del delito de "homicidio calificado", sin embargo solo Páez culpada por el delito de "abuso sexual ultrajante". Si bien estaba estipulado que la pena no se diera a conocer este 2 de febrero, sino que se informará en una audiencia posterior, se volvió irrelevante la segunda parte del juicio de cesura, que se va a desarrollar en aproximadamente 15 días, porque con el fallo del Tribunal ambas solo pueden recibir la prisión perpetua.

Quien tomó la palabra fue la jueza Ongaro, quien resolvió "declarar a Magdalena Espósito Valenti autora material y penalmente responsable del delito del homicidio triplemente calificado por el vinculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Dupuy". También resolvió "declarar a Abigail Páez autora material y penalmemte responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

A su vez, la magistrada optó por absolver a Magdalena Espósito Valenti "de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada". De esta manera, la audiencia de imposición de pena fue fijada para el día 13 de febrero a las 8 de la mañana. De esta manera, para Abigail Páez concurso real art. 55 le correspondería una pena máxima de 50 años, mientras que para la madre la pena máxima será de 35.

La audiencia de cesura comenzó pasadas las 12 y tanto Espósito Valenti, como Páez, no estuvieron presentes. Es que a través de sus abogados, Pablo de Biasi (de Espósito Valenti) y Silvina Blanco Gómez (de Páez), hicieron una presentación para ausentarse de la sala en la audiencia y la Justicia aceptó el pedido, debido a que se trata de uno de los derechos que tiene cualquier imputado.

Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella. Su mamá, Espósito Valente, había sido acusada por el equipo de fiscales de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

A Páez, en tanto, se le imputó el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía". La querella, en el alegato de apertura, adhirió a las calificaciones legales del MPF, aunque añadió que también existió la agravante de odio de género para el homicidio.

La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, había considerado durante el juicio que no había existido un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no había "buscado" asesinarlo. En el debate al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, el profesional Juan Carlos Toulouse indicó que el pequeño tenía numerosas lesiones. Entre ellas destacaba que había sido víctima de abusos sexuales "recientes y de vieja data", al mismo tiempo que presentaba "un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días". “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, dijo el médico.

Vale remarcar que durante la primera jornada del juicio, la defensa de la madre de Lucio había dicho que la mujer “no fue la autora material” del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, mientras que la abogada de Páez, su pareja, rechazó la acusación y dijo que ella “procuró evitar” su muerte. “A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, manifestó en su alegato final Magdalena Espósito Valenti.

Y de manera casi insólita, volvió a apuntar contra el padre de la víctima: “Se me critica a mí, pero no al progenitor porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. En todo momento él (Cristian Dupuy) se desentendió de la criatura”. A su turno, Abigail Páez reconoció ante los jueces que golpeó a Lucio: “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, contó mientras rompía en llanto.

Y agregó: ”No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me dí cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía”. Luego dijo que vio que el niño “se estaba debilitando o desvaneciendo” por lo que lo tapó con su toallón y lo llevó a su pieza: “Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”.

Los forenses detallaron que fue una violenta patada la que le ocasionó a Lucio una hemorragia importante en el hígado, que derivó en su muerte. Tan violenta fue la patada que dejó una marca en la zona lumbar. También sufrió mordeduras y quemaduras, y se indicó en el informe que el pequeño tenía heridas de antigua data. Algunas de esas lesiones eran compatibles con abusos sexuales a los que el niño fue sometido el mismo día que lo mataron.

De esta manera, el defensor oficial Pablo De Biasi había pedido la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que "en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos", al descartar la coautoría del homicidio. Cabe destacar que la familia paterna del nene, representada por el abogado Mario Aguerrido, había adelantado que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia. Al mismo tiempo, pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.

Cabe destacar que la ONG defensora de los Derechos Humanos “Más Vida” denunció a la jueza Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público fue hecha en la Unidad de Atención Primaria y desde la ONG explicaron que la intención, en principio, es que se determine "la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

La jueza Pérez Balleste fue denunciada por el delito de "violación de los deberes de funcionario público", ya que, entre otras cosas, "en su condición de magistrada de Familia se desinteresó absolutamente de la situación en que se encontraba la víctima al haber homologado -sin más trámite- un pretendido acuerdo de tenencia entre la progenitora de Lucio y sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, quienes tenían la tutela del menor".

El 1° de febrero de 2021, dos meses después de que la magistrada Pérez Ballester accedió a que Esposito Valiente y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el nene ingresó al Hospital Evita con golpes en todo su cuerpo. Semanas más adelante, el 23 de marzo de 2021, Lucio fue atendido en el mismo sanatorio por una “deformidad en su dedo con una fractura ósea”. Finalmente, el 26 de noviembre de 2021, murió.