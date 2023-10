Caso Lucio Dupuy: suspendieron a la jueza que les había devuelto la tenencia a las asesinas

El jurado de enjuiciamiento suspendió este mediodía por “mal desempeño de sus funciones” a la jueza de Familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de Niños, Niñas y Adolescente, Elisa Alejandra Catán, que intervinieron en el caso de Lucio Dupuy, el niño que fue entregado a su madre y su pareja y fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa.

Según informó la Justicia, el ministro del Superior Tribunal pampeano, a cargo de Fabricio Luis Losi, hizo lugar al escrito acusatorio que fue presentado el pasado 29 de septiembre por el procurador general, Mario Oscar Bongianino.

La suspensión es transitoria para ambas funcionarias, para hacer respetar la ley que establece que "siempre que se hiciere lugar a la formación de causa, el jurado suspenderá al magistrado o funcionario en el ejercicio de sus funciones". Es decir, que Pérez Ballester no podrá volver a dar lugar a un acontecimiento similar al ocurrido con el niño de cuatro años.

Además, el jurado le dio traslado a las imputadas por el plazo de 10 días hábiles para que sus defensas presenten una posible apelación y procedió a "descontarles el cincuenta por ciento de las remuneraciones" por mal desempeño de las funciones públicas.

Tras conocerse esta medida judicial, la defensa de Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del abogado Pablo Rodríguez Salto, sostuvo que "no hay elementos jurídicos que justifiquen" un jury y apoyó la decisión de darle la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, ya que para ese entonces no había antecedentes de violencia de parte de la mujer hacia su hijo, ni del padre del niño, Cristian Dupuy.

Hasta el 4 de noviembre de 2020, Lucio vivía bajo la tutela de su tía paterna, quien cansada de luchar contra la justicia, decidió no oponerse a la petición de la jueza para brindarle la tenencia a Abigail Páez, sin medir lo que sucedería un año más tarde. Por su parte, el padre del menor no se presentó como parte en el expediente, por lo que no fue consultado por las funcionarias judiciales.

Lucio, de cinco años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa, a manos de su madre y la pareja, quienes lo golpearon mortalmente, lo cual le provocó cuatro lesiones internas. De acuerdo con los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.

Casi dos años después, el 26 de septiembre pasado el Tribunal de Impugnación Penalde Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio calificado como crimen de odio y le agregó a la primera de ellas, madre de la víctima, el delito de abuso sexual.

Por su parte, la jueza Ana María Pérez Ballester espera ser juzgada por mal desempeño de sus funciones públicas, cuya denuncia fue impulsada por la familia paterna del menor, que también logró la sanción de la Ley Lucio, para prevenir el maltrato infantil, que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia para todos aquellos que se desempeñen en la función pública.