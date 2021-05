Caso Maradona: prohíben la salida del país a los siete imputados por el "homicidio" del Diez

Las cosas comienzas a complicarse para los siete profesionales de la salud imputados por el "homicidio" de Diego Armando Maradona. El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, les prohibió, este jueves, la salida del país al neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52). Todos ellos están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”.

El juez dispuso que la decisión sea comunicada de inmediato a la Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas federales, es decir, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. De esta forma, avaló el pedido que la semana pasada formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.

Cabe recordar que los fiscales que investigan la muerte de Diego, ocurrida el 25 de noviembre pasado, en un country del partido bonaerense de Tigre, citaron a una nueva ronda de declaración indagatoria a los siete imputados, a raíz de la conclusión de la junta médica interdisciplinaria que determinó, entre varios otros puntos, que la muerte de Maradona se pudo haber evitado y que el astro agonizó durante 12 horas.

La misma también resaltó que el control sanitario en la casa del barrio San Andrés fue “deficiente, inadecuado y temerario”; y que a Diego lo “abandonaron a su suerte”. "El actuar del equipo de salud a cargo que atendía a fue inadecuado, deficiente y temerario como se registró en detalle en el presente", resaltaron los peritos.

Y a su vez, señalaron: “Si bien resulta contrafáctico afirmar que Diego Armando Maradona (DAM) no hubiese fallecido de haber contado con una internación adecuada, teniendo en cuenta el cuadro documentado en los días previos a su muerte, en un centro asistencial polivalente recibiendo una atención acorde a las buenas prácticas médicas, concordamos en que hubiese tenido más chances de sobrevida”.

El delito de “homicidio simple con dolo eventual” prevé de 8 a 25 años de prisión, razón por la cual se especulaba con la posibilidad de que los fiscales pudieran solicitar detenciones. Sin embargo, por ahora los representantes del Ministerio Público solo pidieron la prohibición de salida del país resuelta hoy por el magistrado. Las indagatorias por “homicidio con solo eventual” se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el próximo 31 de mayo, y de a una por jornada.

Ricardo Almirón: 31 de mayo de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Dahiana Madrid: 2 de junio a partir de las 12:00 hs.

Mariano Perroni: 4 de junio de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Nancy Forlini: 7 de junio de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Carlos Díaz: 9 de junio de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Agustina Cosachov: 11 de junio de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Leopoldo Luque: 14 de junio de 2021 a partir de las 12:00 hs.

Con este cambio de calificación, el equipo de tres fiscales especialmente creado y coordinado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, considera que la muerte de Maradona no fue producto de una mala praxis o de una accionar negligente de sus médicos, sino que se representaron la posibilidad de que el ex astro futbolístico muriera y no hicieron nada para evitarlo.

Los fiscales saben por una serie de mensajes y audios extraídos de sus propios celulares, que el equipo médico que lideraban Luque y Cosachov estaba en conocimiento de que, en los últimos meses de su vida, Maradona tuvo acceso a alcohol, medicamentos y hasta marihuana, y que pese a que lo ideal para desintoxicarlo era internarlo en una clínica especializada, decidieron sacarlo de la Clínica Olivos y disponer la internación domiciliaria en la casa de Tigre.

Por estas horas, Ferrari, Iribarren y Capra se preguntan por qué sucedió esto y si los contratos firmados y el rédito económico que generaba tener activo y bajo su órbita –y no de la familia-, al por entonces DT de Gimnasia, tuvo alguna influencia en su desenlace. Por otra parte, Luque también será indagado por "uso de documento privado adulterado", delito que ya le habían imputado cuando se descubrió que con una firma falsificada de su paciente pidió una historia clínica, y Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que la acusan de haber asentado en un certificado y en una historia clínica que, en octubre pasado, el ex astro futbolístico se encontraba en buen estado de salud mental, sin ir a visitarlo.

Los fiscales sostienen que Luque, "en su carácter de médico de cabecera, violando las reglas del buen arte de curar a las que en definitiva despreció porque tenía pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente en el último período, evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona, ya que no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos".

A su vez, señalan que "no convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro requería, librando su destino a su suerte”. “Además, en forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados por personas ajenas al equipo médico y que personalmente tuvo la oportunidad de evaluar”, agregan.

Y afirman: "Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar conforme las reglas del buen arte de curar, asumiendo el evidente, notorio y previsible riesgo que ello aparejaba, el que en consecuencia aprobó con desprecio, dejando al descubierto el reprobable ánimo que implicaba despreciar los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte”.

Con respecto a Cosachov, el equipo de fiscales sostienen que tuvo "pleno conocimiento de la patología cardíaca que afectaba a la víctima, no adoptó los recaudos adecuados a su lex artis al momento de realizar las debidas visitas que el cuadro del paciente exigía, ya que al tiempo de no imponer límites al doliente, no aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos que había indicado a Maradona".

De esta manera, aclaran que la psiquiatra se desentendió "de los efectos adversos y eludiendo los controles y/o estudios apropiados a los fines de su evolución, que en el caso de los estudios cardiológicos, clínicos y bioquímicos, implicaban un imperativo ineludible”: "Evitó la asistencia correspondiente mediante el apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos Carlos y Alejandro Cottaro, a la vez que obstaculizó la concurrencia al domicilio de un médico clínico y un nutricionista”.

En su acusación, también resaltan que "teniendo la posibilidad real de evitar la situación de peligro objetivo que creaba su comportamiento, ante el resultado que se presentaba como previsible y evitable, permaneciendo indiferente frente a las graves falencias apuntadas que no tendió a revertir, asumió desaprensivamente los riesgos que corría la salud de Maradona, y las consecuencias que ello podía generar”.

Maradona falleció el pasado 25 de noviembre al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una internación domiciliaria que está bajo investigación. La autopsia determinó que murió a sus 60 años como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".