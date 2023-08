Caso Morena | La fiscal confirmó que no hay menores involucrados y desmintió a Berni: "Eso no consta en la causa"

El crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió el miércoles por la mañana tras el robo que sufrió a manos de dos motochorros en la ciudad de Lanús, dejó en evidencia a gran parte de la política argentina que, sin disimulo, intentó sacar rédito político de la trágica muerte de la menor. De hecho, el “caranchismo” estuvo a la orden del día y quedó en evidencia cuando intentaron relacionar el crimen a la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho.

Resulta que tras la detención del primero de los sospechosos por el crimen, un adolescente de 14 años, circuló la versión de que el detenido era el mismo que había sido defendido de la Policía por la diputada en febrero de este año. Esto se trató de una brutal operación armada desde el propio municipio. “Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca”, escribió Zaracho en Twitter. “Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado”.

Lo cierto es que la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, dialogó esta mañana con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por radio 10, y aclaró que los imputados por el homicidio de Morena son dos y ambos mayores de edad: Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25). "Yo soy fiscal en turno en este momento, así que yo, además de este hecho, tengo muchos más y tengo muchos aprendidos en el día de hoy además de los de este hecho. Así que sí, es posible que hayan visto entrar a varios aprendidos más a la dependencia o que estén alojados en comisaría", explicó la funcionaria, consultada sobre la cantidad de detenidos que tenía la causa.

En ese sentido, Bussano advirtió que esto "no significa que sean de este hecho". Cuando le preguntaron si hubo algún menor involucrado en el caso, la fiscal remarcó que "no". "El menor no declaró, por supuesto. A ver, en investigaciones complejas como estas investigaciones de este menor, de una persona fallecida, realmente las líneas investigativas que se abren en un primer momento son variadas. Después, con el correr de las horas, se van depurando estas líneas hasta lograr llegar a la que realmente es. Entonces, eso es lo que ocurrió en el día de ayer. Hubo varias líneas investigativas", destacó la funcionaria pública.

Durante la breve entrevista, la fiscal habló sobre la fake news que involucró a la diputada Zaracho y si bien descartó que estas versiones fueran ciertas, aclaró: "Conozco (esta versión), estoy al tanto. Eso no fue así. Eso no fue así. El hecho que ocurrió en su momento no era de mi fiscalía, con lo cual yo no voy a opina. En el hecho que a mí me hizo investigar hoy, toda la investigación determinó la identidad de las personas que son estas dos. A ver, esto es, el hecho ocurrió ayer (por el miércoles). En un primer momento estas dos, digamos, estas personas son las diputadas, la investigación recién comienza. Yo tengo mucho tiempo para seguir incorporando pruebas".

Sobre la locura de ciertos espacios políticos de sacar rédito tras la muerte de Morena, la fiscal fue clara y advirtió: "Yo soy judicial, yo hace muchos años que soy judicial, yo no soy política. Mi trabajo es hacer exactamente lo que hice ayer, desde la comisión de un delito, estar ahí, estar con las víctimas, estar con la policía, dirigir las medidas de prueba que haya que hacer para llegar al resultado que ya se llegó, que es identificar a los dos. Soy fiscal, el trabajo que tengo también lleva cierto grado de responsabilidad y de presión".

Sobre si existe algún tipo de autocrítica de parte de la Justicia a causa de la famosa "puerta giratoria" y los dichos del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Bussano sentenció: "Yo puedo hablar por mí. La puerta giratoria no depende de nosotros, de ninguno de los fiscales. Depende del juez. Los fiscales aplicamos la ley. Y hay leyes que van adelante, acusaciones. Nosotros la aplicamos nada más. Que los imputados El celular de Morena no fue habido. Que lo hayan cambiado por paco, no consta en la causa. De hecho, al momento de la detención no tenían droga en su poder".