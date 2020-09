Caso Sofía Herrera: por qué no se le prestó atención al testimonio del nene que vio como un hombre se la llevaba del camping

Después de que la Interpol pidiera la captura internacional de Dagoberto Díaz, el nómade chileno acusado de haberse llevado a Sofía Herrera del camping de Tierra del Fuego en el que estaba con su familia en septiembre de 2008, la mamá de la niña desaparecida explicó que desde un primer momento uno de los chicos que estaban con la nena aseguró que un hombre la había sacado del lugar, pero que a pesar de eso, no se le prestó demasiado atención a su testimonio y con el paso del tiempo fue descartado.

Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008.

Herrera fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, día en que había ido junto a sus papás y una familia amiga al camping recién inaugurado John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande.

Apenas llegaron al lugar, el papá de la menor, y los dos hijos de la familia amiga salieron a buscar ramas para prender el fuego, y en menos de un minuto, la niña de 3 años y 8 meses desapareció sin dejar rastros.

Aunque ese día la buscaron por todo el predio, e incluso hasta el día de hoy la Justicia intenta determinar que pasó con Sofía y cuál es su paradero, lo cierto es que existe el testimonio clave de uno de los chicos que estaba junto a la nena, quien aseguró hace poco y también 12 años atrás, que la menor fue sacada del camping por un hombre que se la llevó en un auto.

La menor estaba con su familia en un camping y de un minuto a otro desapareció.

"Al otro día de la desaparición, temprano, al nene (Néstor) se lo llevan a declarar, y lo acompaña Paloma, su hermana, y él le dice que le avisó en un momento a ella del hombre, pero entre los nervios y todo lo que buscamos, ella dice que no se acuerda, no lo escuchó. Yo ese día le pregunté varias veces al nene si había visto algo, él me decía que no, pero en un momento me hace algo con la mano, me señala para el lado contrario del camping, pero no sé cómo estaría en ese momento, después de haber visto algo así. Capaz tenía miedo de hablar, era tan chico", se lamentó María Elena Delgado, la mamá de Sofía.

Incluso, en esa oportunidad el menor fue sometido a una cámara Gesell, donde hizo el primer dibujo del sospechoso al que vio en el camping mientras se llevaba a la niña.

Según explico Delgado, durante 8 meses se buscó a su hija en base a lo que Néstor había visto, hasta que los psicólogos del Gobierno de la Nación que lo atendieron descartaron tu testimonio y dijeron que el niño mentía. Por ese entonces, los profesionales que lo trataban y sus maestras de la escuela pidieron también que no fuera sometido a más declaraciones porque el chico estaba afectado y triste ante la situación que vivía.

Sin embargo, a finales del 2017 ingresó un nuevo juez a la causa, Daniel Cesari Hernández, quien después de tomarse un año para leer en profundidad las fojas del expediente, notó cosas que le llamaron la atención, y le pidió a Néstor, quien ya era mucho más grande, que volviera a declarar.

Un niño que estaba con Sofía declaró que un hombre se la llevó.

"Dijo lo mismo, que vio un hombre que se había llevado a Sofi. Ahora el es un chico de 18 años, re bueno y re sano, es un chico que hace deporte, y su hermana siempre me dijo que él nunca fue mentiroso, desde que era chiquito me dijo que el no miente, porque ella lo conoce y siempre le preguntaba a Néstor porque era el que decía la verdad", sumó.

Lo cierto es que después de años de búsqueda, el nuevo juez de la causa ordenó llevar a cabo una actualización del dibujo que Néstor hizo cuando tenía 6 años, y además le pidió en ese entonces que hiciera otro identikit del hombre que vio que se llevaba a Sofía, el cual fue actualizado 10 años y coincide en un 75% con la imagen de Dagoberto Díaz.

"Ahora hizo otro dibujo y lo están por sacar, porque le tenían que actualizar 10 años también, imaginate que el hombre tenía 38 0 39 años cuando desapareció mi hija, y ahora tiene 50, 51 años, es un montón de tiempo y las personas cambian un montón en 10 o 12 años", aclaró Delgado.

Además, explicó que existen otras pruebas contra el sospechoso, como una grabación que hizo un policía que investigaba el caso, en la que Díaz confiesa que sabe lo que le pasó a Herrera y quien fue el que le hizo daño.

Dagoberto Díaz es ahora buscado por la policía y tiene un pedido de captura.

"Este hombre apareció solo en la causa hace unos años, como testigo, diciendo que sabía que otra persona le había hecho daño a mi hija en el campo, llevó a la policía, al juez, a todos al lugar y gracias a Dios mi hija ahí no estaba. Él culpaba a otra persona, pero cuando se pusieron a buscar datos, resulta que esa persona estaba en Santa Cruz en la fecha de la desaparición de Sofía, era un capataz de estancia", comentó la mamá de la menor desaparecida, quien ahora estaría por cumplir sus 16 años.

A pesar de que hasta el momento no hay novedades del paradero de Díaz, María Elena Delgado no pierde las esperanzas de que pronto sea atrapado y tampoco de poder encontrar a su hija con vida. En base a lo que se pudo investigar, se sabe que el sospechoso es un hombre de aproximadamente 50 años, nómade, oriundo de la provincia de Chile.

Por lo que se ha rastreado, es posible que el acusado cruce habitualmente de manera irregular hacia el país vecino por pasos fronterizos no oficiales, y a raíz de esto, es que el juez de la causa ordenó su captura internacional.

Además de estar relacionado con la desaparición de Sofía Herrera, Dagoberto Díaz también está acusado de intento de homicidio, y según contaron los vecinos del barrio Austral, en Río Grande, hace no mucho le prendieron fuego una de las casillas en las que vivía porque fue acusado también de intentar abusar sexualmente de una nena.

Herrera tendría ahora 15 años.

Durante el último tiempo se realizaron varios rastrillajes para poder dar con el sospechoso, y aunque no se lo encontró a él ni tampoco a Herrera, lo cierto es que si se halló en un campo en las afueras de la ciudad de Río Grande, una choza con restos de comida y algunos envases de alimentos que tenía fecha de vencimiento en el 2008, el mismo año que Sofía desapareció.

Además, también se encontró una improvisada vivienda cerca del camping, donde se cree que el nómade pudo haber estado viviendo en el momento de la desaparición de la nena.