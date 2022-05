Caso Villa: declaró la médica, dijo que "no recuerda" si atendió a la víctima y la denunciaron por "falso testimonio"

Mientras que hoy la joven de 26 años que denunció haber sido violada en 2021 por Sebastián Villa en un country de la localidad de Canning será sometida a otra pericia, al mediodía las fiscales a cargo de la causa, Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Esteban Echeverría Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, finalmente lograron tomarle testimonio a Renee Legrand, la médica ginecóloga que al día siguiente del hecho habría atendido a la denunciante en el Hospital Penna del barrio porteño de Parque Patricios.

Según la nueva denuncia contra el jugador de Boca, el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio "Venado II" de la localidad de Canning, en la zona sur del Conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel "xeneize".

La víctima contó que esa noche del 26 de junio del 2021 Villa había tomado "mucho alcohol y más de una botella de whisky" y que durante el asado le reprochó que "había mirado" a los futbolistas. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del jugador junto a su empleado de seguridad apodado "Vikingo" y un amigo llamado Félix Benítez.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras ello, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock". "En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida", señaló la víctima en su denuncia, donde relató que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca abusó sexualmente de ella.

La mujer contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofreció 5.000 dólares para que se olvidara "de todo lo que pasó". La denunciante contó que al día siguiente concurrió al Hospital Penna por los dolores vaginales que sentía. Relató que la ginecóloga le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia. Sin embargo, por temor huyó del nosocomio.

Si bien las fiscales comprobaron que la atención médica existió, el historial clínico no decía nada acerca de lesiones. Lo cierto es que la profesional afirmó ante las fiscales a cargo de la causa, la querella y la defensa que “no recuerda si ella atendió” a la denunciante porque “quizás firmo el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora” y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”.

También sostuvo que no detectó nada anormal en el examen ginecológico a la paciente. "No hubo nada anormal. Nada llamó la atención", declaró por Zoom ante la fiscal y contó que atendió a la denunciante junto a una residente del hospital. Por esta razón, dejó asentado que la paciente aseguraba sufrir dolor en la zona genital, pero remarcó que "no pudieron acreditar nada anormal en la revisación".

Cabe destacar que la testimonial, que ya había cambiado de fecha por un supuesto malestar de la especialista, no finalizó porque, al parecer, a la médica se le cortó la luz y se desconectó del Zoom. Vale resaltar que esto ocurrió justo cuando comenzaron las preguntas de la defensa de la joven. En ese momento, la médica apagó la cámara y silenció su micrófono. Por esta razón, se interrumpió el procedimiento durante algunos minutos.

La declaración de la médica era clave porque ella fue quien supuestamente constató una serie de lesiones en la víctima cuando la atendió en la guardia ginecológica el 27 de junio del año pasado, y quien además, según lo que declaró la víctima, le sugirió ir a hacer la denuncia. Lo primero que llamó la atención de la querella es que la médica sostuvo que pudo no haber sido ella la que atendió a la víctima.

Lo llamativo es que declaró que los lunes trabaja en la guardia durante 24 horas y la visita de la denunciante fue el lunes. Antes de la declaración de la especialista, el abogado Roberto Castillo, quien representa a la denunciante, sostuvo que esperaba que la médica pudiera manifestar "todo lo que sucedió dentro del consultorio en función de que ella insertó su firma en un documento público en el cual describe una situación que quedó en el libro de guardia del Hospital Penna”.

Consultado sobre el contenido de ese documento, Castillo detalló que, en él, la ginecóloga asentó que “la víctima le manifestó que se presentaba producto de los dolores físicos que tenía después de una relación sexual”, pero el abogado aclaró, luego de ello, se dio una “charla entre médica y paciente” tras la cual “la doctora le insistió o la indujo para que vaya a denunciar ante los policías que estaban abajo” el presunto abuso.

Esta misma declaración debió haberse realizado el viernes pasado, pero ese día la profesional se excusó explicando que estaba de viaje en la provincia de Mendoza y que no se sentía bien para realizar una testimonial por videollamada. El lunes se incorporó al expediente una pericia psicológica realizada a la joven que concluyó que la denunciante presenta “indicadores de abuso sexual” y un “trastorno de estrés post traumático” y que no fabulaba.

Por sus dichos y las interrupciones durante la testimonial, Castillo decidió denunciar a la profesional por falso testimonio y falseada ideológica. Es que la médica reveló que pudo haber firmado ella la historia clínica, pero que probablemente fue otra la profesional que atendió a la mujer. Eso está prohibido y constituye un delito, de comprobarse. "Atiendo a muchas mujeres. Lo que creo qué pasó acá es que la atendió otra profesional en ese momento y yo, luego, firme el libro”, dijo.

Por otra parte, la denunciante fue entrevistada por el equipo interdisciplinario del Centro de Atención a la Víctima que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Lomas de Zamora para un informe victimológico, una de las medidas requeridas por las fiscales. La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

A partir de sus dichos, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluyó una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país para el futbolista, ya que la misma se adoptó en la causa anterior por violencia de género sobre su expareja el año pasado y aún está vigente, dijeron las fuentes.