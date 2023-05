Cayó de un tercer piso, despertó del coma y apuntó contra su ex: "Facundo me tiró"

A finales de marzo de este año, la ciudad de La Plata quedó conmocionada luego de que se conociera la historia de Sofia Tummo, quien cayó del tercer piso de un edificio luego de haber discutido fuertemente con su pareja. La joven de 22 años se encontraba internada en el Hospital San Martín con politraumatismos graves, fractura de pelvis, columna cervical y escápula.

Todo se desencadenó en la noche del 28 de marzo en un departamento ubicado en la zona de calle 1 y 44. Fueron los propios vecinos que pasaban por el lugar quienes alertaron al 911, luego de ver a la víctima en el suelo con sangre a su alrededor. En principio, las autoridades policiales investigaban que se trataba de un presunto intento de suicidio, pero la causa dio un giro inesperado cuando la joven abrió los ojos este lunes, casi dos meses después.

Sofia recobró el conocimiento recientemente y declaró que fue su pareja quien la empujó con violencia por el balcón. En este contexto, por orden del Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo la detención del implicado en 8 entre 634 y 635 por “tentativa de homicidio”. En su declaración, Facundo Lemos, el novio, aseguró que la joven se había arrojado por el balcón para quitarse la vida. Sin embargo, el motivo del hecho fue materia de investigación durante varias semanas.

Pero Tummo, al despertar, desmintió esa versión y contó que aquella noche Lemos le pegó reiteradas veces hasta que la empujó con violencia hacia el vacío. Su testimonio fue respaldado con informes médicos y otras declaraciones testimoniales. En las últimas horas, la mamá de Sofía, posteo un video en redes en reclamo de justicia: “Mientras mi hija peleaba por su vida, decían que se había tirado”. “Ella tenía golpes en todo el cuerpo. Lemos, conocido como ‘ebrio’, la golpeó dentro del departamento. La agarró del cuello y la tiró por la ventana. Sofía se llegó a agarrar de un cable, pero él la miró y la dejó caer”, expresó entre lágrimas la mujer.

“Lo único que quiero es que este tipo no vuelva a tocar a ninguna mujer y que pague por lo que le hizo a mi hija. Estamos pidiendo justicia por Sofía. Vamos a seguir pidiendo hasta que le den el máximo de años que le correspondan. Es un femicida, la tiró. No bajó, ni bien la tiró", explicó.

“Fue a llamar a una vecina, se le arrodillaba y le pedía disculpas, mientras le decía ‘yo no fui, yo no fui’, pero no bajó ni a verla y cuando baja se toma un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija. Por suerte los vecinos llamaron a la ambulancia y pudo llegar al hospital, casi sin signos de vida, pero pudo llegar, sobrevivir y hablar sobre lo que le hizo este hijo de pu** después de golpearla, tirarla y de verla como se estaba cayendo", dijo al terminar el video.