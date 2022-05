Celebran Dalma y Gianinna: la Justicia le prohibió a Morla el uso de la marca Maradona

A mediados de agosto de 2021, Matías Morla aseguró que a Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Armando Maradona, solo les importaba las marcas vinculadas al astro, las cuales desde el 13 de agosto de aquel años, a raíz de un fallo judicial, continuaban siendo explotadas por el letrado y su firma Sattvica SA. Por esta razón, había considerado irónicamente que por aquella decisión de la Justicia, las hijas de Claudia Villafañe debían estar "sin dormir".

Casi un año después, la Cámara Nacional le prohibió a Morla, a su entorno y a todos aquellos a quienes le cedió el uso de la imagen de Diego, explotar las marcas del Diez. "Matías Edgardo Morla, Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno, deberán cesar en el uso por sí o a través de terceros de la imagen, voz, nombre y seudónimos de quien fuera en vida Diego Armando Maradona (arts. 53, 71 y 72 del CCyCN), dejándose sin efecto lo decidido respecto ´la marca Diego Armando Maradona´ y/o cualquier otra relacionada con su persona", señala el documento.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, la Justicia le había prohibido a Morla el uso del nombre Maradona y seudónimos en la Argentina y el resto del mundo. De hecho, la jueza María Alejandra Provítola había dado lugar al pedido de las hijas de Maradona, prohibiendo el uso de la marca “Maradona” en cualquiera de sus formas o seudónimos, que aludan a la figura de Diego a nivel mundial.

Sin embargo, las medidas cautelares que la jueza había impuesto contra Morla y su firma Sattvica SA para que deje de explotar las marcas vinculadas al fallecido astro fueron revocadas el viernes 13 de agosto de 2021 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Y el 3 de septiembre de aquel año, la misma Cámara ratificó el fallo devolviéndole de manera definitiva la marca "Maradona" a Morla y a las hermanas de Diego.

La causa había iniciado en marzo del año pasado, cuando Dalma y Gianinna denunciaron penalmente a Morla por el delito de defraudación por administración fraudulenta, al acusarlo de apropiarse de la marca de su padre en base a "la traición, la deslealtad, la infidelidad y el abuso de poder". Las hijas del astro aseguraron que las marcas "eran de exclusiva propiedad y titularidad" de su padre y "por ende, de sus herederos legítimos".

Por tal motivo, sostienen que luego de la gestión de Morla "desaparecieron o se esfumaron de su patrimonio”. "Es bien probable que Morla, de dignarse rendir cuentas por estos hechos, vaya a valerse de documentos obtenidos de nuestro padre de manera fraudulenta”, aseguraron Dalma y Gianinna, o bien abusándose de “alguna incapacidad transitoria que le hubiese impedido comprender el sentido o significado de aquello que le hacía firmar”.

Días atrás, Morla fue citado a declaración indagatoria por la jueza Karina Zucconi, la cual investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del astro futbolístico a través de la empresa Sattvica S.A. De acuerdo con la resolución de la magistrada a cargo del juzgado Nacional en lo Criminal 43, el letrado deberá presentarse el próximo 5 de julio, acusado de haber "suprimido o destruido un documento para provocar un perjuicio".

A su vez, también citó a indagatoria al cuñado de Morla, Christian Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Verónica Iampolsky, la abogada Laura Gabriela Marcovecchio y Christian Walter Ferreyra. Según la resolución de Zucconi, Marcovecchio y Ferreyra fueron citados el 28 de junio a las 10 y a las 11.30, respectivamente, mientras que Ferreyra y Pomargo dos días después en los mismos horarios.

Dalma y Gianinna habían denunciado a Morla por "defraudación y administración fraudulenta", un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión. Lo acusaron de haber creado una firma con “sello de goma” para apropiarse de la marca Maradona y hacer suyos los negocios de su padre. El abogado fue la cabeza de la empresa Sattvica SA, la cual constituyó en junio de 2015.

Fue su presidente, con su domicilio en Puerto Madero, mientras que Pomargo, su cuñado, que luego sería secretario de Diego, fue señalado director suplente. Las hijas de Villafañe le reclamaron a la Justicia que se le prohíba ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas Maradona de las que "ilícitamente" se apoderó. El abogado constituyó el 11 de junio de 2015 la empresa.

En 2016, Maradona hace una sesión desde Dubai en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona", lo que convirtió al ex apoderado en titular de esa marca. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Sattvica no hay cotitulares y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado.

Uno de los primeros ingresos que generará Sattvica tras la muerte de Maradona será la difusión en distintas plataformas del documental que ya había estrenado en su pantalla Direct TV y que lleva el título "Diego Maradona" y registra sus años en Nápoles. Fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en el Festival de Cine de Cannes. El filme fue basado en 500 horas de material que muestran tanto la carrera como la vida personal del astro futbolístico.

Vale destacar que Diego supuestamente autorizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y en otras oficinas de marcas de distintos países “el uso y la explotación de sus marcas con sugestivas particularidades”. Sattvica SA – significa "ser de luz" en sánscrito- fue allanada meses atrás y es la propietaria de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10 y "El Diego", entre otras denominaciones comerciales.