Cerró su gimnasio por la pandemia, se puso a vender comida y lo asesinaron para robarle el auto

Un joven de 22 años fue asesinado de dos balazos este miércoles por delincuentes que le robaron el auto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino cuando salía a entregar unos pedidos, ya que por la pandemia había tenido que cerrar su gimnasio y se dedicaba ahora junto a su novia a vender comida.

El hecho ocurrió ayer al mediodía en una casa ubicada en la esquina de las calles Cañuelas y El Naranjo, en el partido de La Matanza, cuando Nahuel Zárate salía en compañía de su pareja con intenciones de subirse a su auto Chevrolet Cruze que estaba estacionado en la puerta.

Según los investigadores, los jóvenes fueron sorprendidos por dos delincuentes, uno de los cuales le apuntó con un arma a la chica, mientras el otro le exigió a Zárate que le entregara el vehículo.

De acuerdo al relato de la novia, su pareja le entregó las llaves al asaltante y en ese momento apareció en escena un tercer ladrón que, sin mediar palabra, le efectuó dos disparos.

El joven cayó al suelo gravemente herido y los tres delincuentes huyeron del lugar a bordo del auto. A pesar de que Zárate fue trasladado al hospital Simplemente Evita de La Matanza, falleció como consecuencia de dos balazos que recibió, uno en el tórax y otro en el abdomen.

El auto robado fue encontrado abandonado en cercanías de la manzana 14 del Barrio Areco de Virrey del Pino, mientras que poco después fueron detenidos tres sospechosos, identificados por las fuentes judiciales como Luis Miguel del Castillo (33), Nahuel Hernán Montenegro (29) y Emiliano Hugo Romano (24).

Los tres fueron reconocidos por la novia de Zárate y este viernes serán indagados por el fiscal Claudio Fornaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Tras el violento crimen, familiares, amigos y vecinos de Nahuel Zárate realizaron este jueves un reclamo de Justicia en la puerta del gimnasio que la victima tenía con su hermano, el cual estaba cerrado por la pandemia.

"Les agradezco mucho y esperemos que cuando se levante todo (la cuarentena) podamos reabrir estas puertas y volver a estar todos juntos y mi hermano va a estar con nosotros, siempre, hay que mantenerlo vivo acá. Él está dando vueltas, de alguna forma se va a comunicar con nosotros, nos va a cuidar, porque se convirtió en un ángel", expresó su hermano Brian.

Según contó el padre de la víctima, por la mala situación económica que vivía la familia ante el cierre del negocio, Zárate y su novia empezaron a vender comida a través del sistema de delivery.

"Salía a vender chipá y sandwiches de milanesa, él quería progresar, le iba bien con lo que hacía, le estaba yendo bien, no lo iba a dejar", contó su padre en declaraciones a la prensa.

Según el hombre, el comisario que investiga la causa le confirmó que los detenidos son los autores del crimen de su hijo, ya que los testimonios y las pruebas coinciden con lo declarado por la novia del joven fallecido.

"Son ellos, me dijeron que son ellos sin dudarlo y que me quede tranquilo", manifestó el padre de Nahuel, quien no obstante explicó que faltaría aún localizar a un cuarto sospechoso.

Entre aplausos de los presentes, el padre y el hermano del joven pidieron "justicia y más seguridad, para que a nadie le vuelva a pasar algo así", mientras que los vecinos aseguraron que el barrio está desprotegido y que roban a toda hora.