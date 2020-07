Chocó y mató a un inocente mientras perseguía a contramano a un ladrón que le había robado su celular

Mauro Alberto Varela murió este miércoles al ser chocado con su auto por Luciano Rodríguez, quien manejó en contra mano y a gran velocidad por las calles de Avellaneda mientras perseguía a un motochorro que le había robado su celular.

La víctima salió despedida del auto.

El dramático episodio terminó con la muerte de un inocente, y empezó cuando un ladrón le arrebató el teléfono a Rodríguez, quien se movilizaba por la zona de Lanús en su auto Chevrolet Cruze rojo.

Tras el asalto, el conductor persiguió al delincuente durante varias cuadras para recuperar su celular, hasta que tomó a contramano la calle Basavilbaso, ya en la localidad bonaerense de Gerli, Avellaneda, y no alcanzó a esquivar el vehículo en el que venía Varela y lo chocó de frente.

Según el testimonio del amigo de la víctima, quien este jueves habló en los medios, Varela trabajaba de hacer repartos a domicilio por la pandemia y justamente llevaba su auto cargado de mercadería cuando fue víctima del violento impacto

"No fue un accidente, a alguien iba a chocar", sostuvo sobre Rodríguez, y afirmó que el hombre de 39 años le quería sacar la vida a alguien por un teléfono.

Por su parte, fuentes judiciales aseguraron a Télam que Luciano Rodríguez ya fue indagado por la fiscal Solange Cáceres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en Avellaneda, quien solicitó la detención formal del imputado por el delito de "homicidio culposo agravado" en perjuicio de Mauro Alberto Varela.

El pedido de la funcionaria fue realizado ante la jueza de Garantías 10 de Lomas de Zamora, María del Carmen Moyo, quien deberá decidir si convierte la aprehensión del acusado en detención.

El delito por el que se lo acusa a Rodríguez prevé prisión de 3 a 6 años a quien causare una muerte cuando “estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o quien violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o con culpa temeraria”.

Según relató Rodríguez a la fiscal en su indagatoria, el delincuente le quitó su teléfono, por lo que comenzó a perseguirlo por una zona que no conocía y no sabía si iba a contramano. A raíz de eso, cuando se cruzó con el auto de Varela, ya no tuvo tiempo a frenar.

El robo

A pesar de que el choque ocurrió ayer al mediodía en el cruce de avenida Camino General Belgrano y Basavilbaso, en Gerli, partido de Avellaneda, todo comenzó en Lanús cuando un delincuente que iba a bordo de una moto le sustrajo su teléfono a Rodríguez, que se movilizaba en un Chevrolet Cruze rojo.

Desesperado por recuperar el celular, Rodríguez empezó a seguir al ladrón (quien al momento permanece prófugo), y al llegar al cruce con el Camino General Belgrano, que es una avenida doble mano, el auto impactó contra el Volkswagen Fox gris que conducía la víctima Varela, 11 segundos después de que pasara la moto.

A raíz del choque, Varela salió despedido y murió casi en el acto, mientras que los dos ocupantes del Cruze rojo, el conductor y su pareja, resultaron con heridas leves.