Chocobar fue condenado a 2 años de prisión en suspenso: sus últimas palabras antes del veredicto

Luis Oscar Chocobar, el policía bonaerense acusado de haber matado a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, fue condenado este viernes a 2 años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Los jueces también condenaron a J.P.R., el cómplice de Kukoc en el ataque al turista Fran Joe Wolek, a nueve años de prisión por el delito de tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo.

“Cumplí con mi deber”, dijo este viernes Chocobar, y agradeció a los miembros del Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, tras lo cual la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 15, cuando finalmente los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete dieron a conocer el veredicto del debate oral y público.

La audiencia comenzó a las 10; y la fiscal de juicio, Susana Pernas, pidió para Chocobar (34) 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación para ejercer sus funciones, al considerar que se trató de un "homicidio agravado", pero cometido con "exceso en el cumplimiento de un deber”.

En tanto, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc (cómplice del delincuente muerto) y es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, solicitó en su alegato prisión perpetua para el policía, al considerarlo autor de un "homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”.

Por su parte, Fernando Soto, representante de Chocobar, requirió el miércoles la absolución para su defendido al sostener que "cumplió con su deber y con la Ley”.

Antes de ingresar a los tribunales, Soto habló con la prensa que estaba cubriendo el juicio. “Demostramos que habían hecho mal la pericia, los peritos pidieron disculpas y la fiscal, con un excelente alegato, dijo que los disparos fueron cuando hizo un giro y de derecha a izquierda. Es fundamental porque en ese momento no estaba a la carrera”, dijo.

“Mi preocupación es cómo falla la Justicia. En más de 35 años he visto que fallan cualquier cosa, hemos tenido fallos que no se compadecen con las pruebas. Salvo esa reserva, no tengo ninguna duda de que lo van a absolver”, agregó.

Ese hecho de robo y ataque a puñaladas al turista Wolek, ocurrido el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, fue el que desencadenó, luego, la persecución en la que el policía disparó y mató a uno de los dos asaltantes.

Chocobar declaró hace dos semanas ante el tribunal y justificó su accionar, al asegurar que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso.

"Le preguntaron si quiso matar y respondió que de ninguna manera y que tampoco se representó que podía matarlo porque disparó hacia abajo, no quería matarlo sino pararlo, detener su avance", aseguró el abogado Soto sobre la declaración.