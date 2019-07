Ciclista atropellado en Moreno: la autopsia confirmó que murió por el choque y el conductor sigue prófugo

Jerónimo Ferreyra fue encontrado sin vida este domingo dentro de un auto que estaba abandonado a muy pocas cuadras del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. El hombre de 58 años tenía heridas muy graves en su cabeza y rostro, y el vehículo en el que fue hallado tenía el parabrisas roto, lo que desde un primer momento hizo creer a los investigadores que la víctima había sido atropellada.

Gracias a la palabra de varios testigos que presenciaron el accidente, se pudo determinar que el sábado por la tarde Ferreyra circulaba con su bicicleta en el barrio de Trujuy, cuando fue brutalmente embestido por un Citroën Xsara en el que iban cuatro hombres. Aunque el conductor prometió llevar a la víctima a un centro médico, lo cierto es que eso nunca ocurrió, y el vehículo fue encontrado horas después en el centro de Moreno con el cuerpo de Ferreyra adentro ya sin vida.

Según indicó a BigBang la hija de la víctima, Celeste Gómez, el resultado de la autopsia determinó que el ciclista falleció casi de inmediato por un paro cardiorespiratorio provocado por los golpes que recibió en el choque, lo que hace creer que el conductor que iba a bordo del auto, Ever Luis Saucedo, abandonó al herido cuando se dio cuenta de que había muerto, y luego se fugó para no ser atrapado por la policía.

"Mi papá iba en bicicleta, y fue atropellado por un auto en el que iban cuatro personas. Los vecinos me contaron que, como no venía la ambulancia, ellos mismos obligaron al conductor a llevar a mi papá al hospital", explicó la joven, que es hija del corazón de Ferreyra, ya que la víctima estaba casado con la mamá de Gómez hacía años.

La joven explicó a este portal que se enteró del accidente pocos minutos después, pero que cuando llegó al lugar, ubicado entre las calles Aeronáutica Argentina y Moctezuma, su papá y el auto ya no estaban. En la calle sí estaba la bicicleta de la víctima, y ante la desesperación, Gómez y su familia decidieron ir al hospital de Moreno, ya que creían que el chofer iba a llevar a Ferreyra hasta allí para ser atendido.

"Cuando estábamos llegando a Moreno, nos llama un primo para decir que estaba en el hospital y que no había ingresado nadie por un choque. Así que pensamos que lo habían llevado al hospital de San Miguel, pero no, así que fuimos a la policía y ahí empezó la búsqueda", aclaró.

Los investigadores allanaron las viviendas de los cuatros jóvenes que iban a bordo del vehículo que atropelló al ciclista, ya que los testigos reconocieron que uno de los implicados era vecino de la zona. "Nosotros fuimos con la policías a la casa, y cuando llegamos estaba mirando a la tele. Dijo 'a mi Ever (el conductor) me dijo que lo iba a llevar al hospital, y me vine a mi casa' ", contó la hija de Ferreyra enojada.

Tres de los cuatro hombres que iban en el auto declararon ante el fiscal de la causa, Leandro Ventricelli, aunque el conductor está prófugo y la policía lo busca desde el domingo. Según el relato de los implicados, ellos circulaban en el auto, cuando chocaron a Ferreyra. Los vecinos llegaron al lugar y les dijeron que auxiliaran a la víctima, por lo que ayudaron a Saucedo a cargar al herido, y en lugar de seguir, cada uno se fue a su casa.

El domingo, el cuerpo del ciclista fue encontrado a cuatro cuadras del hospital dentro del Citroën Xsara, y la principal hipótesis de los investigadores es que el conductor abandonó el auto cuando se dio cuenta que la víctima había fallecido. En relación a esto, la autopsia realizada en su cuerpo determinó que el hombre de 58 años murió producto de un paro cardiorespiratorio, provocado por los brutales golpes que recibió en su cabeza y cara al ser atropellado.

"Tuvo un golpe muy fuerte en la frente, y se le rompió la cabeza y se le partió la nariz", se lamentó Gómez, quien además aclaró que este miércoles marcharán hacia la fiscalía para pedir Justicia por su padre, y para que se detenga al responsable de su muerte.

"Los vecinos dicen que el conductor estaba alcoholizado, no entiendo como dejaron que subiera a mi papa en su auto y se lo llevara. Uno de los que iba con él nos conocía del barrio, y no nos avisó nada. Yo hubiera tratado de buscar un familiar", dijo por último.

La causa está a cargo de la Fiscalía N°1 de Moreno, y en las últimas horas se hicieron varios allanamientos para dar con el prófugo, aunque en ninguno se lo encontró.