Cocaína con veneno: muerte casi instantánea, el mensaje de los vecinos y la teoría de una venganza narco

En la madrugada del miércoles una tragedia comenzó a tomar forma en el oeste del Conurbano Bonaerense. En pocas horas, decenas de personas fueron internadas en el Hospital San Bernardino, de Hurlingham, y en otros nosocomios de Tres de Febrero y San Martín. Todos compartían el mismo cuadro: intoxicación grave por cocaína adulterada.

En menos de 10 horas, hubo 12 fallecidos. También había casi 50 personas internadas, la mayoría intubados en terapia intensiva por la gravedad de sus cuadros. Todos ellos vivieron un verdadero calvario tras el consumo de la cocaína. Sufrieron dolores corporales, graves dificultades para respirar, convulsiones, entumecimiento, vómitos, desmayos, fallas a nivel cognitivo y luego paro cardiorrespiratorios.

Los cuadros de intoxicación era gravísimos. Muchos de ellos llegaron a los hospitales completamente inconscientes. Otros muertos. Horas más tarde, se supo que varias personas murieron en sus hogares. Al tiempo que eso ocurría, por la mañana, los familiares y vecinos de los internados comenzaron a enviar mensajes a sus conocidos. También publicaron posteos en sus redes sociales así como en sus estados de WhatsApp.

Una de las familiares de las víctimas escribió en su perfil de una de sus redes sociales: “Por favor difundir. Aquellas personas que tienen familiares que consumen cocaína o paco, y compraron en 9 de julio, ruta 8 y todo ese sector: tiene un componente que les produce paro cardiorrespiratorio, vómitos y desmayos”.

A ese mensaje, otra mujer, familiar de uno de los hombres internados le agregó una dura advertencia con el fin de mantener el buen estado de sus allegados: “En Puerta 8 también estaba envenenada. Vayan al hospital antes de que sea tarde, amigos y conocidos”. También hicieron circular audios para alertar a los vecinos.

Para ese entonces, la Policía de la provincia de Buenos Aires, con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ya habían detenido a 10 personas vinculadas a uno de los lugares apuntados como el lugar donde los dealers habrían fraccionado y vendido la cocaína con veneno o algún producto para "cortarla" en altas dosis que la convirtió en un tóxico que lleva a la muerte.

Durante el allanamiento a uno de los bunkers de los narcos en el barrio Puerta 8, ubicado en Loma Hermosa, cerca de la cuenca del río Reconquista y en la localidad de Tres de Febrero. Ahí encontraron sobres con cocaína, iguales a las que había entregado el familiar de uno de los fallecidos.

Todas esas muestras fueron enviadas a un laboratorio por orden judicial para que se determine qué tipo de producto tenía la droga que fue vendida en la zona oeste. Fuentes judiciales sugirieron que la cocaína podría haber sido mezclada con veneno para ratas, o alguna sustancia depresora, derivada de un grupo de medicamentos en dosis elevadas, y por eso las primeras muertes de 12 personas fueron casi instantánea, al igual que la intoxicación de otras decenas de consumidores. "Esto podría ser un veneno para ratas que es la estricnina. También se habla de fentanilo", afirmó una fuente policial.

En ese sentido, Berni explicó: “Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas. Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas”.

Además, el ministro de Seguridad de la provincia afirmó: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla. A ese pedido, se le sumó el de la Fiscalía General de San Martín que informó desde un comunicado: "Se encontró una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud".

Según el testimonio de algunos de los allegados a los fallecidos, un grupo de amigos que se había juntado a mirar el partido por Eliminatorias Sudamericanas de Argentina contra Colombia, fueron a comprar droga tras la finalización del encuentro. Se juntaron en la casa de uno de ellos y habrían consumido la droga que compraron en Puerta 8. Todos terminaron internados en gravísimo estado, La mayoría murió.

A las pocas horas, todos estaban internados. Dos horas después, cuatro de ellos llegaron muertos al hospital de Hurlingham. Otros cuatro murieron por la mañana. Con el correr de las horas, en varios nosocomios del Conurbano Bonaerense, tanto en el oeste como en el norte y en el sur, atenderían a decenas de personas con graves cuadros de intoxicación.

Hasta la tarde del miércoles, se registraron 17 fallecidos y tienen entre 30 y 45 años. En tanto, los internados son del mismo rango etario. Pero hay una mujer de 44 años internada en terapia intensiva con el mismo cuadro. Todos habían consumido cocaína comprado en ese asentamiento de Puerta 8.

En un principio, los casos de Hurlingham intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 especializada en Drogas Ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, y se inició un expediente por averiguación de causales de muerte y se ordenaron las autopsias. Además fue iniciada otra causa en la UFI N°16 de San Martín especializada en drogas ilícitas y a cargo del fiscal Germán Martínez, en referencia a los casos ocurridos en los hospitales Bocalandro, de Tres de Febrero, y Eva Perón, de San Martín. El caso quedó en manos de Martínez.

Por la tarde, una veintena de vecinos del barrio Puerta 8 realizó una manifestación para pedir por la libertad de varios de los 10 detenidos. Además, afirmaron frente a la prensa que los vendedores de droga de la zona siguen libres. Mientras tanto, más personas fueron internadas en los hospitales de la zona en grave estado.



La venganza narco

En una entrevista, el fiscal general del departamento judicial de San Martín, Marcelo Lapargo, habló sobre la cocaína adulterada y afirmó en una entrevista con TN: “No parece ser un error en el procesamiento del material”. Al ser consultado sobre una probable guerra entre narcotraficantes para quedarse con el territorio, Lapargo dijo: “Puede ser, pero es conjetural”.

Por otra parte, el fiscal afirmó: “Esto es absolutamente excepcional, no es algo que suceda habitualmente para que yo pueda compararlo con otro caso y decirle: ‘Esto es lo que pasa en un ajuste de cuentas entre bandas’, porque no tenemos antecedentes”.