Comenzó el juicio por la muerte del hijo de Storani: las pruebas contra el acusado del triple homicidio

Tras siete años y medio de espera, comenzó el juicio por la muerte del hijo del político Federico Storani, la madre del joven y una tercera persona que se encontraba a bordo. El hecho sucedió en un choque de lanchas que dejó tres fallecidos y un único imputado en la causa por triple homicidio: Pablo Torres Lacal. A pesar de que durante todo el tiempo que pasó estuvo libre, podría tener pena de entre ocho y 25 años de prisión si se confirma que fue el responsable.

El hecho sucedió el 31 de marzo del 2016 en el Río Luján, perteneciente al partido bonaerense de Tigre, cerca de las 23 horas. En aquel momento, Manuel Storani, que tenía 14 años y su madre, María de los Ángeles Bruzzone, perdieron la vida tras ser embestidos por una lancha que circulaba sin luces, a toda velocidad y haciendo zigzag. Además de ellos, también falleció Francisco Javier Gotti, que estaba dentro del vehículo de quien es hoy el único imputado.

El hijo del dirigente radical viajaba junto a su madre, Ángeles, y otras cuatro personas dentro de una lancha Mad II por el Canal Vinculación con normas y precaución, hasta que de repente se les cruzó por encima otra similar estilo Shark II a cargo de Torres Lacal, junto a dos personas, que sin reacción e infringiendo todo tipo de leyes, los embistió y culminó con las tres vidas.

El impacto de la lancha se sintió precisamente en el medio, justo del lado donde se encontraban Manuel y Ángeles. La madre del joven murió tras ser trasladada al centro de salud más cercana, Gotti falleció en el momento y el cuerpo del hijo de Storani fue encontrado tres días después en el Río Luján.

Si bien los resultados toxicológicos dieron que Torres Lacal no tenía drogas ni alcohol en sangre, el tercer acompañante del mismo, David Hernán Di Rico, admitió que habían tomado dos cervezas antes de subir. Además, testigos de la causa, afirmaron que se encontraban en un estado de "total exaltación", por lo cual el imputado de 55 años, que estaba a cargo de la lancha, no tenía conciencia de lo que hacía: zigzag, máxima velocidad posible y luces apagadas en plena oscuridad.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Oral 1 en lo Criminal de San Isidro, con Diego Callegari como el fiscal a cargo, integrado por los magistrados Sebastián Hipólito Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino, que deberán analizar la responsabilidad de Torres Lacal, que se encuentra imputado por triple homicidio simple con dolo eventual y que permaneció libre durante los siete años bajo la normativa del fiscal Mariano Magaz. En caso de ser culpable, podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

En el juicio, que comenzó a las nueve de la mañana, habrá 49 testigos para dar más pruebas e información en la causa. Ellos serán los sobrevivientes que viajaban en ambas embarcaciones y además, se sumarán para brindar testimonios de aquella noche el empleado de la estación de servicio que los vio comprar, personas de la guardería que vieron a Torres Lacal retirar y subir a la lancha, navegantes que rescataron a quienes sobrevivieron y además, las declaraciones de peritos de parte y oficiales.

Al llegar a los tribunales de San Isidro, Storani habló de lo que espera después de haber pasado una cantidad de años sin respuestas: “Siete años y medio después, la sensación es contradictoria. Por un lado una gran expectativa y esperanza de que se haga justicia y por otro lado sabor agridulce de haber esperado tanto tiempo. La imputación al acusado es de triple homicidio simple con dolo eventual. Esto significa que esta persona pudo haberse representado las consecuencias que podría haber ocasionado su accionar criminal y aun así continuó. Esto es mucho más que una situación de culpa, es una situación de dolo eventual”.

Sin dar más vueltas, el radical fue tajante a la hora de hablar sobre la condena que espera que le den al supuesto responsable del fallecimiento de su hijo cuando tenía tan solo 14 años. “Si está dentro de la calificación que se dio, no tiene otro remedio que ir en cana. Es una pena de entre ocho y 25 años. El Tribunal tiene un antecedente por un caso en Panamericana donde condenaron por un dolo eventual. Mi expectativa es que lo condenen”.

Y continuó: “Que la Justicia sancione de manera ejemplar a quienes actúan con desaprensión y desprecio a la vida y terminan ocasionando muertes de personas muy jóvenes que podrían haber sido muy útiles a la sociedad. Y a nosotros nos desgarró, nos partió la vida”.

Por último, planteó la actitud que tuvo el imputado hacia él, la cual reprocha y manifiesta que por eso mismo, espera una firme condena. “Si Lacal hubiese tenido otra actitud, de no esquivar la Justicia, de aproximarse diferente, hubiese sido distinto. Pero ahora espero que cumpla la condena que le corresponda. Nunca me llamó, nunca se contactó. Y es un tipo grande. No es un pibe que cometió una imprudencia”.