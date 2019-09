Comenzó en San Luis el juicio contra un joven de 17 años que mató a golpes a su novia: "Ella se autolesionó"

Carla Pereira era mamá de un niño, tenía 31 años y vivía en una casa de la localidad de La Toma, en San Luis, donde fue brutalmente atacada por su pareja el domingo 25 de junio del 2017. Por los golpes que recibió en todo su cuerpo, horas después la víctima perdió la vida, aunque antes de morir puedo contarle a su familia que sufría de violencia de género, y que luego de una discusión por celos, su novio le había pegado hasta dejarla casi inconsciente.

Por el terrible crimen, Nahir Nazareno Pérez permanece detenido en el Servicio Penitenciario de La Botija, y este miércoles finalmente se sentó en el banquillo de los acusados de la Cámara del Crimen 2 de San Luis, imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

La Justicia de la provincia ya estableció un calendario para el proceso, y está previsto que el próximo viernes 6 de septiembre los jueces Hugo Saá Petrino, Gustavo Miranda Folch, Fernando de Viana y Viviana Oste den a conocer el veredicto.

Durante la etapa de instrucción, se aportaron 64 testimonios, por lo que este jueves y viernes declararán varias personas, entre ellos, las médicas que atendieron a la joven cuando llegó ya inconsciente al hospital; su familia (sus hermanas y padres); el papá de su hijo; la vecina que la ayudó a escaparse de Pérez; el perito que le hizo al acusado el examen psicológico y el propio papá del imputado.

En la audiencia de esta mañana el acusado dio una escandalosa versión de los hechos, en la cual aseguró que Pereira se autolesionó al golpearse contra el piso y la pared del cuarto. "Él se quebró, se puso a llorar porque dijo que no la había matado. Explicó que ella se había golpeado una vez contra la pared, y que mientras decía que era mala madre, después se golpeaba contra el piso", contó a BigBang Carolina Pereira, hermana de la víctima.

El imputado también relató que la víctima se puso muy nerviosa después de haber visto a su ex, el papá de su hijo de ocho años, quien se había presentado en la vivienda de la pareja para pedir ropa del niño. "El año pasado él declaró en el juzgado, y dijo las misma palabras que hoy. Es como que se estudió todo, pero cuando le empezaron a hacer preguntas los abogados, entró en contradicciones. Obviamente él dijo que ella decía que era mala madre, pero no contó que antes habían discutido", sostuvo la hermana de la mujer fallecida.

La familia de Pereira no cree ni una sola palabra de lo que dijo el femicida, ya que la propia Carla pudo contarles antes de morir que sufría de violencia de género, y que ese domingo 25 de junio, no había sido la primera vez que su novio la golpeaba así.

En base a lo que la víctima pudo decir durante las horas que sobrevivió, se cree que Pérez la golpeó salvajemente en el cuarto, después de haberse enterado que supuestamente su novia había llamado al papá de su hijo. "Carla nos dijo que él le empezó a preguntar si había llamado al papá de su hijo, y que mientras estaba sentada en el sillón, le empezó a pegar en la cabeza. Después la llevó a la cama, y le pegó en todo el cuerpo hasta que él se fue a la cocina, y ella pudo escapar de la casa", contó su hermana.

Cuando estuvo afuera de la vivienda, una pareja vecina vio el estado en que Pereira estaba, y salieron a ayudarla. En ese momento apareció Pérez, quien, con intención de disimular, le preguntaba a su novia por qué se había golpeado de semejante manera. Como los vecinos habían escuchado gritos unos minutos antes, no le creyeron su versión al joven, y la víctima pudo llamar a su papá para que la llevara a un hospital.

En primer lugar, Carla fue llevada al Hospital de La Toma, donde le dieron el alta y le dijeron que debía hacer la denuncia. A pesar de los golpes que tenía, en ese centro la dejaron ir, y le pidieron que si se llegaba a sentir mal, volviera para que la revisaran.

"El ataque pasó a las 11 de la noche, ese día ella durmió acompañada de mi mamá, al otro día se levantó, desayunó, y mientras estaba con una amiga, empezó a perderse, decía palabras sin coherencia y se quejaba de que tenía un dolor insoportable en la cabeza, por lo que la llevaron al Hospital de San Luis, donde entró directamente en coma y ya no despertó más", indicó Pereira.

La autopsia realizada en el cuerpo de la joven fallecida indicó que por los golpes que recibió antes de morir, los pulmones se le habían reventado, los riñones no le funcionaban y tenía un coagulo en la cabeza, lo que le provocó un daño en el cerebro.

Aunque la hermana de Pereira no sabe cuánto tiempo Carla y Nahir Nazareno Pérez estuvieron en pareja, durante el tiempo que compartieron juntos en el año 2017, ella nunca notó nada extraño y tampoco sospechó que el joven fuera agresivo.

"Mi hermana me pedía perdón por no haberme contado que él le pegaba. Yo en 2017 vine a vivir a La Toma y cuando me mudé ella me vino a ver con él. De hecho el sábado antes de la agresión estuvimos comiendo juntos porque era el cumpleaños de mi hijo y vi todo normal. Nosotros no sospechábamos que pasaba esto", aseguró.

Por los delitos que se le imputan al supuesto femicida, el joven podría recibir la pena de prisión perpetua, condena que tanto la fiscalía como el abogado querellante pedirán en sus alegatos. "Si se hace justicia, no vamos a estar felices, porque mi hermana no va a volver. Si lo condenan, nosotros no vamos a estar contentos, pero esto nos va a aliviar el dolor", cerró Carolina Pereira.