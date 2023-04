Comía un asado, el ex de su amiga lo confundió con su "amante" y lo mató: "Balas envenenadas de maldad"

Víctor Hugo "Mono" Sánchez trepó al techo de la que había sido su casa y vio a su ex esposa con un amigo que estaba haciendo un asado en el patio. Pensó que era su nueva pareja y, sin mediar palabra, le disparó varias veces y escapó. La víctima, Lázaro Keko Morales, de 39 años, agonizó una semana y este domingo murió. El homicida está prófugo y tiene pedido de captura.

El trágico hecho ocurrió el viernes 14, alrededor de las 21.50, cuando Morales y su novia estaban disfrutando de un asado en la casa de una amiga, la ex de Sánchez, en calle Leónidas Aguirre al 1500 de Guaymallén, en Mendoza. Alrededor de las 22, las charlas y las risas se silenciaron, luego de escuchar un fuerte ruido en el techo de la vivienda. Lo primero que sospecharon fue que se trataba de un ladrón, pero no, era la ex pareja de la propietaria.

Según fuentes policiales, ninguno llegó a reaccionar. El hombre, sin mediar palabra, sacó un arma y le disparó al asador. Uno de los proyectiles dio en el sector derecho del cuello de Morales, quien cayó al piso y quedó inmóvil. El agresor huyó a gran velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend -color rojo-, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad. No se supo más nada de él y ahora tiene captura nacional librado por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

Tras el hecho, la dueña de la casa hizo la denuncia, reconoció a su ex como el atacante y brindó su nombre y dirección para que fuera arrestado. Sin embargo, cuando los efectivos policiales se dirigieron a aquel domicilio no lo encontraron. El paradero del asesino aún es desconocido. La principal hipótesis de la investigación es que la intención de Sánchez era atacar a su ex, pero tras trepar por el techo y ver a Morales en el patio estalló de furia y comenzó a disparar.

Una semana de agonía

Luego de arribar de urgencia al Hospital Central, el más importante de la provincia, los médicos operaron a Morales y le quitaron el proyectil que se había incrustado en el sector derecho del cuello. La bala le había perforado el esófago y las cervicales, provocándole una lesión medular: la víctima tenía un cuadro de paraplejia, según especificaron fuentes del hospital. “Grave. Inestable hemodinámicamente, con pronóstico reservado”, habían especificado sobre su delicado estado en la UTI. La injusta agonía y dolor terminó este domingo, cuando finalmente, Morales murió en la madrugada.

Sus compañeros de La Gota Teatro, consternados por la noticia, habían acudido a las redes sociales para relatar lo que le había ocurrido a Morales. “Nuestro amigo Sergio Morales “El Keko” fue víctima de esas balas envenenadas de maldad, esas balas que solo sabe el Universo porque tienen que ser las cosas como son”, escribieron. Pero horas después del fallecimiento, con mucho dolor, lo despidieron en Facebook: "Se nos fue… Esta mañana del domingo se nos fue nuestro compañero, se nos fue un miembro de esta familia. Nos queda el recuerdo de todos esos momentos hermosos, de las batallas artísticas que dimos, que dimos hombro a hombro con el alma hecha fuego".

"Solo decirte que fuiste una bellísima persona y que te vamos a recordar siempre con una sonrisa, siempre con la calidez que puede brindar un verdadero guerrero como lo fuiste. Te amamos y estarás siempre en nuestros corazones, hermano Keko", completaron.