Cómo fueron las últimas horas del futbolista que se suicidó tras el brutal ataque al árbitro en Sarandí

La viralización de la tremenda agresión que recibió el árbitro Ariel Paniagua el sábado durante un torneo de fútbol amateur en Sarandí por parte de Williams Alexander Tapón, terminó con un saldo terrible. El futbolista, acorralado por la Policía que estaba a punto de detenerlo, se quitó la vida a metros de la vías del ferrocarril, tras haber sido imputado por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

A pocas horas de se emita la decisión judicial, que el mismo Paniagua había ratificado tras salir de su estado de inconsciencia, la Policía recibió un llamado del 911 acerca de que un hombre se había quitado la vida en las vías del Ferrocarril Roca a la altura de las calles General Paz y General Heredia.

Tras llegar los efectivos confirmaron lo peor. Tapón se había suicidado a días de la agresión y luego de dar su testimonio en Telefe la noche anterior. La presión social que recibió luego del artero ataque que ejecutó, lo llevó a tomar esta fatídica decisión irreversible. "Vamos a velarlo pero después vamos a contar nuestra verdad en todos los medios de comunicación", aseguró ante Infobae Marisol, prima de Alexander, luego de enterarse acerca de la muerte de su familiar.

Horas antes el difunto había dado su versión para Telefe y había dejado su testimonio respecto a lo ocurrido. "Hoy estuve hablando con el réferi, le pedí disculpas. Me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era corte: '¿Qué hice?'. Ahora es todo distinto", había revelado en sus declaraciones televisivas.

Al mismo tiempo, Tapón no dejó de quejarse del arbitraje que había realizado Paniagua durante el torneo que se jugó en el predio Estación 98. "Iban dos minutos, le habían pegado a un compañero mío, y él no cobraba. Yo era el capitán, le decía: 'Juez, cobrala, si la viste. Estás a dos metros'. 'No, no la vi', me decía. Como que no veía nada de ellos", explicó.

"Seguimos jugando. Hacíamos una mal y ya nos tiraban todo a nosotros, amarilla. Uno jetoneada amarilla, otro lo mismo y le quería sacar la roja. Es ahí donde yo, ya venía enojado, y le pego. Sin darme cuenta. Igual le pedí disculpas", relató Williams.

Quien también declaró ante el canal de televisión fue el juez agredido. "Me siento dolorido, fue una patada muy brutal. No esperaba la reacción de este muchacho", confesó en las horas previas al desenlace fatal del asunto. "Me podría haber matado. No justifica. No hay contexto para que me pegue una patada de esa manera", aseguró.

Paniagua, si bien contó que los árbitro reciben "todo tipo de agresiones, malas palabras y golpes", opinó que no está bien. "No es algo que uno debería estar aguantando", expresó. "Gracias a Dios estoy con mis hijos y mi familia. Tengo un Dios aparte", celebró.

También aprovechó para contar cómo fue el ataque desde su perspectiva. "Cuando le saco la tarjeta roja al 7 este me tira un cabezazo, me voy unos pasos atrás. No le saco la vista porque pensé que venía de él la reacción, pero ahí lo veo al 10 que me empieza a tirar los puños y que me venía a patear y después no me acuerdo mas nada", reveló.

"Me dedico a dirigir estos campeonatos. Esto es un trabajo para mí, para salir adelante por la situación hoy en día. No hay otra manera de sobrevivir", explicó Paniagua. A su vez, dejó un mensaje para que lo sucedido sirva para la posteridad. "Esto quiero que sirva más que nada para que no vuelva a pasar, para que tomen conciencia los jugadores y quienes organizan estos torneos amateurs", aseguró.

"No tomé dimensión de lo que pasaba hasta que miré el video. Los he visto a camaradas míos aguantando muchas cosas. Muchas veces nos tenemos que encerrar en el baño por las agresiones de los jugadores", concluyó el árbitro.

La presión social que cayó sobre el agresor por la viralización del ataque cumplió un rol determinante a la hora de la decisión que tomó Tapón. Clarín había publicado información personal a través de testimonios de terceros. "Es del barrio Agüero, en zona sur, y es un pibe pesado, con antecedentes violentos, ya que fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste. El primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda", habían confirmado anónimos al diario. "De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave", fue la opinión que publicaron.

La cancelación ejecutada sobre el futbolista llegó al punto que desde el predio donde se realizó el partido también cuestionaron lo sucedido el sábado. "Repudiamos todo hecho de violencia. El sábado, cuando sucedieron las lamentables y repudiables agresiones al árbitro, el personal de salud del Complejo le brindó rápida asistencia y nuestro servicio de emergencias lo trasladó al hospital donde, luego de los cuidados requeridos, afortunadamente fue dado de alta", detallaron.

"Además, hicimos una presentación en la comisaría de la zona para exponer lo sucedido y colaborar en lo que sea necesario. Si bien la organización del torneo es externa al complejo, y no tenemos injerencia en la admisión de los equipos ni en la contratación del personal, estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos", agregaron.

"Quienes hacemos Estación 98 somos parte de una sociedad que se cuestiona y trabaja día a día en nuevas formas de relacionarse, con el convencimiento de que el compañerismo y la camaradería son el motor del deporte, libres de violencia", cerraron su comunicado en redes sociales.

En la mañana del martes se realizará el velatorio del joven fallecido. El ataque fue cruel, artero y lamentable. Lo que sucedió a partir de la viralización de lo ocurrido también.