Caso Issac: cómo sigue la causa contra el hombre que atropelló y mató al nene de 5 años

La sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la prisión preventiva de Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven acusado de atropellar y matar Isaac, de 5 años, y fugarse tras el hecho. Fueron los jueces Alberto Seijas y Mariano Scotto los que confirmaron la prisión preventiva de Papadopulos, dictada por el Edmundo Rabbione, quien es el juez subrogante del Juzgado Criminal y Correccional 62.

A partir de esta decisión, se rechazó el recurso de apelación pedido por el letrado de la defensa de Papadopulos, Roberto Herrera. Por otro lado, la titular del Juzgado Criminal 62, Patricia Guichandut, resolvió denegarle al conductor del Volkswagen Gol que acabó con la vida del nene el arresto domiciliario con pulsera electrónica, solicitado hace un mes, ante la oposición del abogado de la familia Gabriel Becker y el fiscal Cesar Troncoso.

La decisión de Guichandut se basó en el argumento principal de "un nuevo riesgo de fuga en el que puede incurrir el imputado de otorgársele el beneficio", explicó Becker. El hecho ocurrió a las 23.02 del jueves 17 de diciembre pasado, cuando Débora Inés Agosti y su hijo Isaac Sus cruzaban la avenida San Pedrito, en la esquina de la avenida Directorio, y fueron atropellados por el Volkswagen Gol que conducía Papadopulos.

El pequeño murió en el acto y su madre sufrió "lesiones de suma gravedad". Papadopulos circulaba en ese momento sin registro y tras los hechos estuvo prófugo nueve días. “Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”, declaró ante la Justicia e joven de 21 años.

Al momento de entregarse, admitió que era él quien manejaba, contó detalles de los momentos previos y posteriores del hecho y responsabilizó al camión que cruzó en rojo segundos antes por obstaculizarle la visión. “Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde", explicó.

Y declaró ante la jueza Guichandu : "Un camión de tamaño grande paso con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la venida. Lo intento pasar ya que tenía el semáforo en verde y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pase en rojo, en ese momento me di cuenta que me topé con una mujer. Yo sé lo que es el dolor de perder a un nene, tengo hijos, soy padre y sé lo que es perder a un hijo".

Por último, Becker informó que se le notificó "a la querella (abogado de la familia) y a la Fiscalía para que formulen el requerimiento de elevación a juicio", lo que acerca a Papadopulos a la instancia de la etapa de la oralidad. Mientras tanto, el procesado se encuentra a la espera de un cupo para ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.