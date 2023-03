“Como tiene plata le van a dar el arresto domiciliario”: la denuncia de la madre de la nena violada por el cantante de La Liga

Roberto Omar Alí, ex líder de la banda de cumbia “La Liga” está detenido en la prisión de Batán, Mar del Plata, bajo la condena de abuso sexual por las reiteradas ocasiones en las que violó a una menor de 11 años. El hecho ocurrió en junio del 2022 y, desde ese entonces, la vida de la familia de la víctima no volvió a ser la misma. Carolina Ledesma, la mamá de la joven, afirmó que tiene miedo que el agresor vuelva a salir de la cárcel y que le cumplan el deseo de la prisión domiciliaria.

En ese entonces, el cantante de 35 años vivía un poco en Buenos Aires y un poco en Mar de Ajó, donde viven la víctima y la familia de él. La primera vez que cometió un abuso, fue en una noche que la menor se había quedado a dormir en su casa. Aprovechó la situación y se metió en su habitación. En otra oportunidad, se la llevó a sus giras, debido a la cercanía entre ella y su hija, y lo volvió a cometer.

Cabe recordar que Omar Alí tenía antecedentes penales, ya que en 2019 fue detenido por resistencia a la autoridad y tenencia de arma tras ser acusado de haber amenazado a una mujer y atropellado a un policía. Desde que está en prisión, pide cambios en su condena, ya sea la libertad condicional o la prisión domiciliaria y sube videos en sus redes sociales mandándoles saludos a menores de edad.

-¿Cómo es hoy el día a día de tu hija? ¿Cómo sobrelleva la situación?

Mi hija hay días que no quiere levantarse, duerme con la luz prendida, otros que está un poco mejor ,que sale con una amiguita al centro o a la playa, pero a veces nos llama porque cree verlo a él o tiene miedo de cruzarse a la mujer de él, que una vez la golpeó. Así que la vamos a buscar. Ella hay días que viene a nuestro trabajo o salimos en familia, pero nunca más volvimos a verla sonreír como lo hacía antes,era una nena feliz, ya no volvimos a verla igual.

-¿Cómo fue que la mujer de él la golpeó? ¿En qué contexto sucedió?

Un día mi hija estaba en la plaza y ella la cruzó con el auto, la pisó, se bajó y la empezó a zamarrear. Todo porque él se iba de viaje y quería llevarse a su hija y a mi nena y no quería llevar a su hijo más chiquito. Entonces le empezó a gritar y a decir: “Siempre te lleva a vos”. Esto pasó unos días antes de que nosotros nos enteramos de todo. Yo me enteré hace no mucho de esto, porque lo contó la nena. Y después, hubo otro episodio. Un día vino a mi casa y golpeó a mi hija mayor hace casi dos años. Todo porque habían discutido ellos y tuvieron una crisis. Ahí sí, a mi hija mayor la golpeó fuerte. Nosotros hicimos las denuncias, y a ella, que es efectivo policial, la habían suspendido un mes. Ahora no sabemos si sigue estando trabajando ahí o no. A mi hija mayor le gritó, le pegó y le desfiguró la cara.

-¿En este momento tu hija continúa con el tratamiento psicológico?

Ella mantiene tratamiento psicológico particular al igual que toda la familia, ya que hasta mis hijos más chicos, como el de 5 años, se vieron afectados por la tristeza y los cambios que tuvimos por la familia de él. Nos tuvimos que mudar porque su suegra y su mujer vivían en la misma cuadra.

Hay veces que necesita ir dos veces a la semana. Cuando sueña o tiene pesadillas con él, se despierta llorando de noche. Justo ahora su psicóloga entró de licencia por vacaciones y ella nos pide y pregunta cuándo va a volver a su tratamiento. Nosotros también tenemos una vez por semana. Es de gran ayuda y el nene de 5 hace un año y medio que tiene cambios abruptos en su cuerpo porque sufre de ansiedad por ver triste a la familia.

-¿Han recibido algún contacto o amenazas por parte del agresor?

Ella no usa Facebook, ni Twitter, pero es inevitable que le lleguen o muestren videos del abusador. Hace unos días subió un vídeo donde saluda a una nena y ella entró en pánico, que es lo que padece hace tiempo. Estas cosas nos aterrorizan. Ella es chiquita y tiene miedo que salga. Él la amenazaba que si contaba lo que le hacía mandaba a matar a su mamá y le sacaban sus hermanitos. "A mí me conocen todos, tengo muchos amigos”, y les mostraba hombres.

-¿Cómo está la causa hoy en día?

Hoy se encuentra alojado en la unidad 15 de Batán de Mar del Plata, y los mensajes que sube en redes son como que va a salir. Pidió arresto domiciliario. Nosotros pedimos por favor que no se lo den. Él dentro del Penal le dice a los presos que está por robo.

-¿Recordás cómo fue que te enteraste que tu hija había sido víctima de éste hombre y que sentiste en ese momento?

En ese momento, un 4 de febrero, le saqué un turno ginecológico a mi hija mayor, por ende decidí llevarla a ella a su primera revisión. En ese entonces, ella le mandó un mensaje diciéndole “mi mama me va a llevar a un control y se va a saber toda la verdad”. Ahí empieza a llamarnos, ofrecernos plata y mi marido le dijo de todo. Él nos decía: “Me van a arruinar”. En ese momento se nos cayó el mundo abajo y salimos corriendo a la comisaría, donde seguimos todos los pasos que nos dijeron.

Él nos arruinó como familia, arruinó la vida de mi nena, que con mucho amor y tiempo va a lograr salir adelante porque es lo único que voy a hacer en esta vida. Es un enfermo manipulador que venía a nuestra casa con su hijita y su hijo a llevarse a nuestra nena para que sus hijos “no se aburran”. Nos dijo que quería ser su padrino, que la quería como una hija más, se sentaba y venía normal a mi casa y él se aprovechó de su inocencia. Quiso arruinar nuestra familia y no pudo. Lo que le pido a dios es que no salga nunca más y sufra y pague de por vida todo el daño que le hizo a nuestra hija y familia.

-¿Cómo se conocieron con la familia de él?

Yo empecé a cuidar a su hija durante cinco o seis años. Prácticamente la crié. Él vivía en Buenos Aires, venía, pagaba y yo la cuidaba. Pero las nenas crecieron juntas. Así los conocí. Le crié a la hija, por eso permitimos que viaje con ellos. Eran mejores amiguitas ellas,pero él hizo eso. Pedimos que no le den la pulsera que él pide, ya que suplica tener el arresto domiciliario. Y tenemos ese miedo de que por tener plata pueda salir, pero es un peligro.