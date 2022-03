Con alusiones a la dictadura e insultos, alumnos planearon violar y asesinar a una compañera

Un caso atroz está siendo analizado por estas horas por la justicia y las autoridades del colegio Normal Sarmiento EES 87 en Resistencia, Chaco: un grupo de adolescentes de 14 años fueron denunciados ante la Policía local por coordinar a través de WhatsApp el abuso, asesinato y el eventual descarte del cuerpo de una de sus compañeras de clase. Los polémicos chats fueron viralizados por la propia víctima en las redes sociales.

El aterrador intercambio de mensajes ocurrió el viernes 25 de marzo, pero la víctima recién se enteró de su existencia este último martes. “Yo recién me enteré ayer (martes 29) de lo que estaba pasando. Me habló un excompañero que había formado parte de ese grupo de WhatsApp por poco tiempo. Me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui contarle a los directivos del colegio”, contó la joven, identificada como L., en diálogo con Data Chaco.

Las autoridades del colegio Normal Sarmiento EES 87 en Resistencia, sin embargo, le dijeron que “no podían hacer nada” y la adolescente contó que solo hicieron “un acta comentando lo sucedido”. “Incluso, pusieron en tela de juicio las palabras de mi amigo, quien tuvo la valentía de contarme”, aclaró la joven. Al mismo tiempo, los directivos llamaron a los padres de la víctima para contarles que iban a “dar una charla a todo el curso sin nombrar a los alumnos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hasta ese entonces, la menor y sus padres no habían podido acceder a las conversaciones en las que el grupo organizaba su abuso y futuro asesinato hasta que, horas después de hablar con las autoridades del colegio, las recibió. “Lo que vi fue peor de lo que esperaba”, manifestó. Acto seguido y ante el temor de que a su hija le pudiera ocurrir algo, Julia, la mamá de L, denunció el hecho de manera formal en una comisaría de Resistencia.

Además, le pidió a los directivos de la institución educativa que cambien de aula a los acusados. “La directora dice que es imposible, que antes se ponían amonestaciones y se suspendía, pero ahora los chicos tienen que educarse. Que lo único que pueden hacer es una charla pedagógica. Mi hija no quiere volver al colegio y encontrarse con ellos en el mismo curso”, relató Julia.

En ese sentido, destacó que las autoridades le reclamaron que haya denunciado públicamente porque ahora “otro chico está recibiendo amenazas”. “En todo momento sentí las víctimas eran los muchachos y no nosotros. Yo le pregunto en todo momento a la directora por qué se ponen a favor de ellos, que son futuros violadores, futuros asesinos”, manifestó el papá de L.

La conversación inician con una alusión a la última dictadura militar. “Cómo falta un par de falcones verdes”, dice uno de los miembros en referencia al vehículo utilizado para secuestrar y desaparecer personas a finales de los 70 y principios de los 80 en Argentina. La conversación sigue con varios insultos dirigidos hacia Lourdes, generando la risa del resto de los integrantes del grupo, y otra espeluznante propuesta: “Vamos a violarla a Lourdes"; "La violamos entre los 6 y después la tiramos a una zanja”, agregó otro.

Mientras la Justicia analiza los pasos a seguir, alumnas del Normal Sarmiento convocaron a una marcha para este jueves bajo la consigna “No nos callamos más”, en la cual reclamarán por “acciones por parte del colegio ante la violencia y que no haya más casos como el de L.”. “No sé por qué las autoridades y la directora se ponen a favor de los futuros violadores y asesinos y no de nosotros”, lamentaron los familiares de Lourdes.