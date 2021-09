"Con esa cara de frígida...": la picaron en un "chat de mamis" y terminó con una brutal golpiza en la escuela

Relatos salvajes. La discusión entre dos madres que envían a sus hijos al mismo colegio culminó con una brutal agresión física entre los padres de las criaturas en la puerta de la escuela, delante de todos los chicos. Uno de los atacantes perdió un ojo y el otro se encuentra detenido.

Todo sucedió después de que el colegio enviara una notificación para recordarles a los padres las medidas sanitarias que aún están vigentes por la pandemia de Covid-19. Fue en el chat del grado que dos madres comenzaron a discutir, después de que una acusara a la otra de haber enviado "con mocos" a su hijo a la escuela. "No, yo con mamá luchonas no hablo", le respondió una. "¿Por qué me respondés en público y no en privado? Con esa cara de frígida que tenés", le espetó la otra.

Al día siguiente, la violencia se trasladó a la puerta del Instituto Evangélico Americano, ubicado en el centro de la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. "Pasó todo muy rápido, uno trató de 'luchona' a una mujer y la pareja le empezó a pegar hasta explotarle el ojo. Si justo la Policía no pasaba por acá, esto terminaba con un muerto", reveló uno de los testigos al portal Oeste Noticias.

Los hombres fueron identificados como Alberto Morea, de 52 años; y Esteban Bieiaszewzki, de 46. Morea permanece detenido, mientras que Bieiaszewzki debió ser trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, en donde los médicos confirmaron que había perdido la visión del ojo por la destrucción total del globo ocular.