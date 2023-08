"Con lo que vi, todos son inocentes": la defensa de los acusados de la violación grupal en Palermo

Después de un año y medio del abuso sexual a una chica en Palermo cometido por seis jóvenes, que fueron acusados del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas”, este lunes se dio inicio al debate oral. En la puerta de tribunales, los familiares de los detenidos se manifestaron y aseguran que son inocentes.

Los imputados con prisión preventiva son Ángel Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo, quienes comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño.

Mailén Cuzzoni, hermana de Alexis Steven Cuzzoni, indicó que todo fue impulsado por un relato mentiroso” y apuntó contra una de las principales testigos, la panadera que alertó sobre el ataque que quedó filmado en las cámaras de seguridad.

“Ella relató un hecho tremendo, digno de una serie de Netflix. Lo que ella dijo es que bajó a una mujer inconsciente, a la que rescató de cuatro hombres semidesnudos”, comentó. “Lo que dijo es que mi hermano la estaba teniendo de las manos para que otros abusaran de ella. En las cámaras de seguridad se ve que la chica bajó sola y que mi hermano ni siquiera estaba en el auto”.

Además, aseguró que la panadera y su esposo agredieron a la víctima en ese momento: “Le dan una piña que casi la noquean, la golpearon a la chica con patadas, piñas y palos. Y ahí empiezan a gritar violadores y de repente se armó una marea que no se pudo parar”.

Según la hermana del acusado, Alexis “salió a buscar un policía, para buscar ayuda y lo esposaron”. Al mismo tiempo, denunció: “La panadera nos está pidiendo plata”. Ciro, también hermano del acusado, añadió: “Alexis no sabe por qué está privado de su libertad”.

“Hay muchas pruebas que van a dar un giro terrible (en el juicio)". "A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otras tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y, en el video, se ve que ni siquiera está adentro del auto. Para mí, con lo que vi, todos son inocentes”, agregó Mailén.

“En el expediente y en el informe del hospital se dice que no hay pruebas de relación sexual violenta. Hay un material genético que coincide con el chico que mantuvo relaciones porque obviamente hubo un acto adentro; si fue consentido o no, lo determinará la Justicia. Con las pruebas que tenemos, está sobrado que no hubo ninguna fuerza", aclaró la joven.

Por otra parte, Gabriela y Jorgelina, madres de los acusados Ignacio Retondo y Thomas Domínguez, cuestionaron la causa judicial y aseguraron que en el caso no hubo violación, sino que la víctima prestó su ‘consentimiento’.

Fuera de los tribunales fueron a reclamar la inocencia de sus hijos exhibiendo carteles con frases como ‘inocentes presos de Palermo’, ‘justicia sí, escrache no’, ‘presunción de inocencia, valor en decadencia’ y ‘basta de falsas denuncias’.

“Nosotros sabemos que los chicos son inocentes, que acá no hubo una violación”, afirmó Jorgelina a TN. “Lo que los medios vendieron al principio no es lo que realmente pasó. Hay chicos que están fuera del auto y otros adentro, pero nosotros sabemos que son inocentes. Hay un montón de incongruencias en el expediente donde ahí demuestran que no estuvieron bien hechas las cosas desde el principio”.

Según Gabriela, “claramente hubo consentimiento”: “Si uno ve los videos se ve claramente cómo llega la chica caminando firmemente al auto, cómo sube, cómo baja del auto. Para mí, tan inconsciente no estaba de todo lo que estaba pasando”, afirmó.

Además, explicó que su hijo, Retondo, “estaba en la vereda y el fiscal lo acusa de ser campana”, pero que según se ve en el video, “delante de él pasaron 58 personas y ¿nadie vio nada? ¿Solamente la panadera vio una violación?”.

Según Hugo Figueroa, abogado de la joven que denunció el hecho, aseguró: "Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que, sin el accionar de cada uno de ellos, no hubiera llegado al desenlace final esta situación".

Asimismo, aseguró que para la querella “cada uno tuvo un rol preponderante”, en el que “hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios. Consentimiento no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla”.

Señaló que fue “un año complejo” para ella, quien “está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología y psiquiatría”, ya que vivió “una situación que requiere de mucha asistencia y contención”.

El debate se extenderá por otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, a lo largo de los cuales se prevé la declaración de más de 30 testigos. El Tribunal está integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación está en mano del fiscal general Fernando Klappenbach.