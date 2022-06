Condenaron a 14 años al delincuente que le tiró una piedra en la cabeza y mató a Nahuel Zacarías para robarle

Todo cambió para la familia Zacarías el domingo 22 de septiembre del 2019: Nahuel, de 23 años, se retrasó más de la cuenta en su trabajo dentro del Abasto Shopping y decidió tomar la autopista Buenos Aires-La Plata y el camino de Acceso Sudeste, en lugar de optar por el Puente Pueyrredón, como lo hacía de manera habitual, para llegar a cenar con su familia, su esposa Florencia, su hija de por entonces dos meses, sus padres y sus hermanos.en Bernal.

Pero al pasar por la bajada del denominado “Triángulo de Bernal”, el joven fue agredido por Héctor Coronel, quien le lanzaba objetos contundentes a los automovilistas y motociclistas para que frenaran su marcha y luego robarles. Nahuel intentó esquivar un piedrazo que iba hacia su cabeza, pero no lo logró y se incrustó contra una columna: sufrió heridas en el bazo y el hígado y padeció diversas hemorragias internas que le causaron la muerte.

Ese mismo domingo pasadas las 22 fue derivado al hospital Iriarte de Quilmes, donde el lunes se sometió a dos operaciones. En la segunda sufrió un paro cardiorrespiratorio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad: en las imágenes se puede ver cómo una persona caminaba al costado de la autopista y, justo cuando se cruzaba por el camino Nahuel, le arroja un objeto contundente. La víctima sale del plano y luego se estrellaría contra una columna.

Así, al corroborar el accidente, el agresor empieza a correr con la intención de escaparse del lugar. La causa había quedado en manos de la fiscal Ximena Santoro, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 (UFI Nº 7), quien caratuló la causa como “homicidio preterintencional”. Coronel, que fue detenido pocos días después del hecho y este martes, a más de tres años del hecho, fue condenado a 14 años de prisión.

A su vez, al imputado se le unificó con una condena de tres años que tenía en suspenso, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 le aplicó un fallo de 17 años de prisión. De esta manera, Coronel,que se había declarado "inocente", seguirá pasando sus días en el penal de Florencio Varela. Cabe remarcar que la familia de la víctima denunció en más de una oportunidad que el ahora condenado los amenazaba a través de las redes sociales.

Según contaron, Coronel entra a Facebook con perfiles falsos, pero que tienen su foto, y le envía mensajes a la esposa y a la hermana de Nahuel con brutales amenazas de muerte y venganza. “Hija de puta. Te dejé sin marido por giles. Yo estoy en cana pero estoy por salir ahora antes de las fiestas. ¿Vos te pensás que voy a pagar la muerte de tu marido? Jajaja. Ni en pedo, loca. Ya fue. La justicia ni se acuerda de tu marido por eso no piden más justicia”, decía uno de los mensajes.

No conforme con eso, también le aclaró a Florencia: “Te mandé a robar tu casa y todo, HDP. Ya voy a salir y te voy a matar a tu hija. Así descansa con tu marido”. Al mismo tiempo, también le escribía a la hermana de Nahuel, Micaela: “Hija de puta. Vos te pensás que voy a pagar la muerte del gil de tu hermano. Ni ahí. Yo estoy por salir antes de las fiestas y los voy a matar uno por uno. La Justicia ya ni se acuerda de tu hermano. Se van a querer matar la concha de tu madre”.

De hecho, la familia Zacarías comenzó a recibir amenazas una vez que Coronel fue detenido. “Ya lo hicieron muchas veces. Al principio nos contactaba Coronel para decirnos que era inocente. Nos llegaban mensajes de distintos perfiles clamando por inocencia. Incluso nos mandó hasta videos hablando en primera persona. Siempre los ignoramos hasta que llegaron estos últimos que ya nos dieron mucho miedo”, contaban.

Durante el juicio, Florencia reiteró ante la Justicia que recibió amenazas de Coronel y mirando fijamente a los magistrados, afirmó: "No pudimos hacer el duelo en paz, quiero estar tranquila, no puedo vivir así, el domingo es el Día del Padre y mi hija no tiene al suyo". A su turno, Coronel sostuvo que era "inocente" y acusó a su ex mujer de ser la responsable de las amenazas.

Según explicó, ella utiliza perfiles falsos en las redes sociales para intimidar a la familia Zacarías y así perjudicarlo porque perdió la tenencia de los hijos de ambos. "Soy inocente, si hay un Dios todo lo ve, es terrible lo que me han hecho y lo que estoy viviendo, esta es una causa armada en mi contra", lanzó el acusado que fue condenado por los jueces Cecilia Maffei, Marcela Vissio y Fernando Celesia.

Con remeras que decían "Justicia por Nahuel", los allegados de la víctima iniciaron su reclamo allá por el 2019. A pesar de que algunos testigos dijeron no reconocer a Coronel como el agresor de Nahuel, un técnico en dibujo cotejó las imágenes de video sobre el momento del crimen y señaló que no hay dudas de que las del hombre que aparece corresponden a Coronel. La investigación sostuvo que Coronel , “actuando con total desprecio por la vida, eligió como víctima a Zacarías, arrojándole un objeto contundente que le hizo perder la estabilidad colisionando contra una columna de concreto, lo que ocasionó lesiones de consideración que le provocaron el deceso”.