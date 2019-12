Condenaron a 16 años de prisión a Néstor Monzón, el cura que abusó a dos primos menores de edad

Néstor Monzón, el cura de la Parroquia "María Madre de Dios" de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, fue condenado este miércoles a 16 años de prisión, acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser sacerdote de culto reconocido" en perjuicio de dos primos menores de edad que fueron víctimas de un ataque sexual en 2015.

Según resolvió el tribunal por unanimidad, durante el proceso, que inició en los primeros días de diciembre, quedó comprobado que el sacerdote abuso de los niños en una casa que pertenece a la Diócesis de Reconquista, dentro de la parroquia donde trabajaba y vivía el condenado.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2015, y un mes después los papás de la nena de tres años pudieron presentarse ante la Justicia para contar lo sucedido. Cuando el caso empezó a tomar repercusión, la familia de la segunda víctima, quien no pudo hablar en Cámara Gesell por el trauma que le generó la situación, también hizo la denuncia, aunque el juicio comenzó recién cuatro años después.

Durante sus últimas palabras, el sacerdote aclaró que era inocente, y que nunca había tocado a ningún menor. Sin embargo, a pesar de eso, el fiscal del caso, Alejandro Rodríguez, pidió que fuera condenado a 12 años de prisión, mientras que las querellas reclamaron una pena de 16 años.

Por su parte, la querella solicitó que su cliente fuera absuelto debido a que la acusación no se había comprobado durante el juicio, algo que finalmente quedó descartado debido a que los jueces Claudia Bressán (presidente), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero resolvieron esta tarde, por unanimidad, condenarlo a 16 años de prisión.

Del mismo modo, los magistrados absolvieron a Monzón por el beneficio de la duda respecto a haberle contagiado a la menor una enfermedad de transmisión sexual, algo que los padres de la niña aseguran y que durante el debate no se pudo probar.

Además, se pidió que el ADN del sacerdote sea inscripto en el registro de violadores, mientras que el fiscal solicitó al finalizar la audiencia, que el acusado sea detenido de manera inmediata.

Al conocerse la condena, el papá del nene gritó de felicidad y los padres de la niña rompieron en llanto, mientras que por su parte, Monzón no se inmutó. Al salir de la sala, fue consultado por los medios locales, y aunque no dio ninguna declaración, sí mostró a cámara una cruz que llevaba colgada en su pecho.

Durante las audiencias, declararon alrededor de 60 testigos, entre ellos, la psicóloga que llevó a cabo la Cámara Gesell realizada a la niña, mientras que también habló uno de los médicos que le hizo las pericias médicas al sacerdote, lo que permitió determinar que el cura había tenido sifilis y que había sido sometido a tratamiento.

Del mismo modo, durante el primer día de audiencia declararon los padres de los menores implicados, y hasta el propio Monzón abrió el debate con una exposición en la que se declaró inocente. "Le preguntaba a Dios porqué tenía que vivir esta injusticia, si me amenazaban de muerte por haber defendido los derechos de los trabajadores de Romang lo entendería, pero esta injusticia no, pensé que podría ir preso por eso, no por abusar de niños. Yo no abusé, no violé, no dañé la integridad de esos niños, soy inocente", dijo el pasado 5 de diciembre, como así también sostuvo la misma versión el pasado lunes, día que se conocieron los alegatos.

La condena al sacerdote llegó después de que el cura Eduardo Lorenzo se quitara este martes la vida en La Plata tras haber sido acusado por abuso sexual, y a su vez, luego de que el Papa Francisco levantara el "secreto pontificio" en la Iglesia para casos de violencia sexual.