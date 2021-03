Condenaron a 9 años y 3 meses de prisión a Veppo por atropellar y matar a una agente de tránsito

El periodista Eugenio Veppo fue condenado a 9 años y 3 meses de prisión por atropellar y matar a la agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Cinthia Choque, y por además haber herido de gravedad a su compañero, Santiago Siciliano.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 consideró al detenido autor de los delitos de "homicidio simple y lesiones graves con dolo eventual", y además lo inhabilitó para conducir por 10 años.

Eugenio Veppo fue condenado a 9 años de prisión.

Antes de escuchar el fallo, este martes a la mañana Veppo dijo sus últimas palabras, donde expresó que había actuado de manera imprudente. "Reitero mi más sentido pedido de disculpas a los familiares de Cinthia y a Santiago. Decirles que no hay día que no piense en lo sucedido. Fui imprudente, pero quiero que sepan que jamás, nunca, me representé que podía ocurrir este accidente, lo lamento profundamente", sostuvo.

Luego de eso, el tribunal compuesto por los jueces Domingo Luis Altieri, Hugo Norberto Cataldi y Silvia Mora, anunciaron que iban a dar conocer el veredicto este mediodía, y finalmente, condenaron a Veppo a 9 años de prisión.

En la etapa de alegatos, el fiscal Fernando Klappenbach consideró que el acusado fue autor del delito de "homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas graves, ambas agravadas", por lo que solicitó una pena mucho menor que la que había pedido antes la querella y generó críticas de los familiares de Choque (28) y Santiago Siciliano (32).

Cinthia Choque murió al ser atropellada por Veppo.

El funcionario judicial requirió que Veppo sea condenado a 5 años y 10 meses de prisión y solicitó una calificación legal distinta a la que había llegado a juicio oral, ya que la fiscalía de instrucción había determinado que se había tratado de un "homicidio con dolo eventual" -es decir, que debió representarse que conduciendo imprudentemente podía causar una muerte-, tal cual sostuvo la querella.

Por su parte, el abogado Andrés Gramajo, representante de la familia Choque, solicitó una condena de 15 años de prisión para el periodista, "el decomiso" del auto con el que el periodista causó la tragedia y que se lo inhabilite por 10 años para conducir.

Choque estaba en un control de tránsito al momento del impacto.

El hecho

Durante el proceso judicial se pudo comprobar que 8 de septiembre del 2019 Veppo iba en su Volkswagen Passat por Figueroa Alcorta a 132,75 kilómetros por hora, cuando la máxima era de 70 kilómetros por hora sobre esa avenida.

Además, circulaba en zig zag y pasaba semáforos en rojo, y cuando Choque y Siciliano le solicitaron que se detuviera en el control vehicular, los embistió a ambos y en lugar de auxiliarlo, se fue a su casa junto a los dos amigos que iban con él.

Veppo se encuentra detenido.

El dolor de la familia

Por su parte, Gabriela, la hermana de Cinthia, dijo hoy que no está conforme con la sentencia de nueve años de prisión que le impusieron al periodista pero que se siente "aliviada", ya que se hizo "un poco de justicia".

"No nos conformamos pero nos alivia. Él tenia el registro desde los 17 años así que no puede decir que no sabía qué hacía. Iba a alta velocidad, zigzagueando y pasando semáforos en rojo", expresó en diálogo con TN.

"Sabemos que aunque le den perpetua, Cinthia no va a volver", afirmó, y luego agregó: "Basta de que los derechos de los asesinos valgan más que los de las víctimas y de los familiares".