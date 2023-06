Condenaron a La Tota Santillán a 5 años de prisión por violencia de género

Después de un largo juicio por golpear a su ex mujer, amenazar a su suegro y también a una ex empleada doméstica, La Tota Santillán, cuyo verdadero nombre es Ricardo Daniel Carías, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal N°7 y fue acusado de violencia de género y amenazas contra su ex pareja, con la que tuvo dos hijas.

Lo llamativo del caso es que la pena supera a la que había pedido el fiscal Oscar Ciruzzi, que había insistido con una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Por ahora, Santillán seguirá libre hasta que la condena sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional. El fiscal también había acusado a la Tota de extorsión a su contador y de robo de celular.

Cuando pidió la pena, el fiscal relató uno de los episodios, ocurrido en el año 2013, cuando el conductor de televisión, su pareja y las hijas de ambos vivían en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Roosevelt. Esa noche, tras una discusión, el hombre supuestamente comenzó a insultar a su pareja, la arrojó sobre una cama y la amenazó con una tijera en la cara, mientras le gritaba: “Te voy a sacar el ojo”.

Ese mismo año, durante la temporada de verano, La Tota y su esposa se encontraban en Mar del Plata. Un día, iban a bordo de un auto manejado por él. Enojado por una discusión, comenzó a gritarle, aceleró y le dijo: “Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar”. En tanto, en 2014, en Santiago del Estero, mientras estaban en un hotel, La Tota agarró del cuello a su mujer y la ahorcó. Cuando ella quiso pedir ayuda, la empujó al baño y la encerró. Luego entró, le puso el puño en la boca y le dijo: “¿Así que querés gritar?”.

En el fallo, el Tribunal afirmó: “Las agresiones reiteradas que habría sufrido la víctima, tanto en Capital Federal como en otras localidades, conforman un mismo contexto de violencia de género”. Para ello, tomaron otro momento de la relación, cuando ya estaban separados. En 2016, el hombre la encerró en un baño de un departamento en Mar del Plata, le tapó la boca, e intentó arrancarle la calza para abusar de ella. “Te voy a violar y después de te voy a matar”, le gritó ese día. Según la psicóloga que atendió a la mujer, tanto ella como sus hijas vivían “una situación de alto riesgo”. Además, los médicos forenses encontraron heridas de vieja data en el tobillo, en el rostro y en el tabique nasal de la víctima.