Condenaron al hijo de una jueza por asesinar a su novia, tras arrojarla de un balcón

“Tu hijo me da miedo, toma un poco y me pega. Se pone como loco, yo lo amo pero así no puedo”. Esas fueron las palabras que usó Julieta Riera para advertirle, a través de un mensaje, a la la exjueza en lo Civil y Comercial, Ana María Stagnaro, madre de Jorge Julián Christe, sobre la violencia de la que era víctima.

Jorge Julián Christe fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su novia.

Era la madrugada del 1° de enero de 2020. Cuatro meses después, Julieta sería asesinada por Christe y pasaría a formar parte de la larga lista de femicidios en Argentina. Después de la investigación correspondiente, el hombre fue detenido y debió enfrentar una causa por el “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y mediando violencia de género”.

Riera tenía graves lesiones en todo su cuerpo.

Finalmente, el femicida fue encontrado por un jurado popular en Entre Ríos y condenado a prisión perpetua. Durante el juicio, se pudo determinar que Christe, tiró a su novia del balcón del octavo piso de un San Martín 918, en Paraná, Entre Ríos, en la madrugada del 30 de abril del año pasado.

El femicida mató a su novia tirándola por el balcón.

En el fallo se lee que fue encontrado culpable del "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género", contra Riera, que tenía sólo 24 años y salía con él desde hacía dos años y convivían desde hacía un año y medio.

Tras conocerse el veredicto condenatorio de los 12 jurados, el juez técnico Elvio Grazón lo condenó a prisión perpetua, una pena que deberá cumplir en la Unidad Penal 1 de Paraná.

Julieta tenia 24 años y un hijo pequeño.

Horas antes de conocer su veredicto condenatorio, el acusado, quien había llegado al debate con un arresto domiciliario que cumplía en la casa de su madre, formuló sus últimas palabras en las que aseguró ser inocente y que nunca hubiera lastimado a su novia.

"Soy inocente, a Juli la amaba con el alma, y tengo la conciencia tranquila de que nunca le habría hecho daño", dijo Christe, durante la audiencia que se desarrolló en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer). En la sala se encontraban la madre y los hermanos de Julieta.

En el juicio, el asesino negó matar a su novia.

Antes del fallo, el fiscal Ignacio Aramberry consideró en su alegato de clausura que Christe "es un violento de manual", y que esa violencia "afectó directamente a Julieta, que iba en aumento progresivamente hasta que un día terminó matándola".

Y agregó: "Christe le sacó su individualidad, la manipuló y le generó depresión, aislamiento y pérdida de individualidad; la aisló del mundo, hasta que la privó de la vida", apuntó el fiscal. Y completó: "Después de matarla, se fugó y recurrió a la madre, que le solucionaba los problemas, y quiso contactar a un abogado antes que a emergencias".

Además de los mensajes con su suegra, que demostraron que Riera era víctima de violencia de género, Ana Burgos y Florencia Riera, la mamá y la hermana de la joven, contaron que semanas antes de su muerte, Julieta tenía moretones en los hombros, brazos y piernas, y les contó que había sido golpeada por Julián. También les comentó que él era un tipo "celoso" y no le gustaba verla con otras personas.

Por su parte, la exjueza Stagnaro, madre del condenado, afirmó que la causa es un "invento perverso" de la fiscalía para "únicamente mostrar lo que lo castiga" a su hijo. Y afirmó: "Mi hijo es una persona amorosa que, lamentablemente, sufrió la tragedia de la muerte de su novia, que era como una hija para mí".

Además, la autopsia determinó el grado de agresiones que sufrió antes de su muerte. Julieta, que tenía un hijo pequeño, tenía más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, brazos y piernas, y principalmente, en el cuello, realizadas antes de la caída.