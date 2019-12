Confirman el procesamiento del único detenido por el crimen de Lola Chomnalez: por qué podrían encontrar al asesino

El Tribunal de Apelaciones de Rocha confirmó este lunes el procesamiento contra Ángel Moreira Martínez, apodado como "El Cachila", el único detenido por el crimen de Lola Chomnalez, la joven de 15 años que fue asesinada el 28 de diciembre de 2014 en las playas de Valizas, a donde había viajado para pasar fin de año con su familia. De este modo, el acusado permanecerá detenido y será sometido a proceso penal.

Durante varios años, la investigación por el asesinato de la adolescente se mantuvo sin respuestas, ya que a pesar de que citaron a declarar a distintas personas, nunca hubo un sospechoso concreto. Sin embargo, cuando el fiscal Jorga Vaz fue designado en la fiscalía de Rocha en febrero de este año, leyó el expediente y entendió que en la declaración de "El Cachila" había elementos suficientes como para citarlo nuevamente. Luego de que agregara algunos datos más, el hombre que se dedicaba a vender estampitas por el balneario, quedó detenido y el fiscal solicitó que fuera procesado como "coautor de un homicidio simple agravado por alevosía".

Ante el pedido, la jueza de Rocha, Rossana Ortega, confirmó la acusación, y de este modo la defensa de Moreira interpuso un recurso de apelación en el que argumentaban que no existían elementos de convicción suficiente en contra del acusado. Por esto mismo, la causa se elevó al Tribunal de Apelaciones de N°4 de Rocha, y este lunes los magistrados confirmaron el procesamiento, lo que significa que el detenido deberá afrontar un proceso en su contra.

En diálogo con BigBang, Juan Raul William, abogado de los padres de la adolescente, explicó que se confirmó la acusación en contra del sospechoso, debido a que existen elementos de convicción suficiente de que tuvo una participación en el hecho. "Esto implica que tendrá que ser sometido a proceso penal y que seguramente habrá sentencia de condena. Por la acusación en su contra, su grado de participación parece principal, pero eso se determinará en el proceso", indicó.

En este sentido, el letrado aclaró que desde el pasado 20 de mayo, cuando fue nuevamente citado a declarar, Moreira quedó detenido, y así seguirá hasta que comience el juicio en su contra. "En el proceso se determinará su responsabilidad y su grado de participación en el crimen", dijo, y añadió que la investigación ahora continuará su curso.

"Esta novedad no significa que la investigación se pare, sino todo lo contrario, porque la teoría es que en el hecho participó más de una persona y se busca todavía la participación de alguien más", sostuvo el abogado, quien además explicó que hasta el momento, Moreira nunca contó con quién estuvo el día en que Chomnalez murió, pero que tiene esperanzas de que ahora que se confirmó su procesamiento, se atreva a decir toda la verdad.

"Moreira, que estuvo ahí, nunca colaboró. Tal vez exista ahora una posibilidad, sabiéndose procesado de manera confirmada", aventuró a decir, al mismo tiempo que comentó que la investigación se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, por lo que se están pidiendo regulamente análisis de ADN para poder dar con el asesino de la adolescente.

La versión de "El Cachila"

Según el relato del acusado, cerca de las 15 del domingo 28 de diciembre de 2014, se encontró con Lola Chomnalez en la playa mientras ella caminaba sola. Debido a esto, le ofreció unas estampitas que vendía, pero luego de eso la chica comenzó a sentirse mal, y entonces para ayudarla, la acompañó hasta una zona con sombra.

"Estábamos sentados abajo de un árbol, en pasto, no en tierra. El lugar era donde la encontraron debajo de unos árboles. Yo le pregunté que tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas", indicó el acusado, quien además explicó que cuando la joven se descompuso peor, él le tomó el pulso y, como no lo notó, se asustó y huyó en un bus a Montevideo.

Esta declaración fue realizada por Moreira a pocos días de que se encontrara el cuerpo sin vida de la adolescente, y fue la que Vaz leyó y le llamó la atención, ya que según su mirada, "El Cachila" tiene conocimientos específicos del hecho, que dan cuenta de que estuvo antes, durante y después del crimen.

De este modo, el representante del Ministerio Público redactó en mayo de este año un documento para pedir el procesamiento del sospechoso a la jueza de la causa, en el cual citó a uno de los médicos que hizo la autopsia de la joven, quien considera que por las manchas de sangre que se encontraron en las piernas de Chomnalez, lo más probable es que la chica estuviera de rodillas cuando, al menos, ya había sido apuñalada y cortada en su brazo derecho.

Este dato concuerda con el testimonio de Moreira, quien indicó que vio como la joven se puso de rodillas al sentirse mal. "Moreira Marín fue interrogado en presencia de Perito Semióloga. En la misma se le hicieron preguntas sobre su vida personal y también sobre cuestiones relacionadas a los hechos de autos. En este sentido la Perito fue determinante al expresar, en sus conclusiones preliminares, que en todas las preguntas concernientes al homicidio de Lola Chomnalez el indagado no fue veraz en la forma de responder, sí siendo veraz al responder preguntas banales que no tenían que ver con el caso. En cuanto a las preguntas que lo situaban en el lugar de los hechos. demostró una gestualidad restrictiva, de situaciones que no quiere detallar, que no quiere responder, así como aspectos de preocupación y estrés", agregó en ese entonces Vaz.

Por esto mismo, el sospechoso fue procesado, y luego de que la decisión fuera apelada, hoy fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones N°4 de Rocha.

El crimen

El 27 de diciembre de 2014 Lola Chomnalez viajó a Valizas para encontrarse con su madrina Claudia Fernández, quien estaba de vacaciones en la ciudad uruguaya junto a su esposo Hernán Tuzinkevich y su hijo de 14 años. La adolescente pasó la noche con la familia, y al día siguiente salió después del mediodía a caminar sola por la playa.

Durante horas su madrina no tuvo noticias de ella, por lo que decidió avisar a la policía y a los padres de la joven. Luego de dos días de búsqueda, el cuerpo de Chomnalez fue encontrado a 4 kilómetros de la playa de Valizas, y a 140 metros de la orilla del mar.

Según la autopsia, la víctima fue estrangulada y presentaba varios cortes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que se cree que alguien que la encontró sola, la atacó para abusarla sexualmente. Semanas después de que apareciera su cuerpo, los investigadores hallaron la mochila de la chica, y en el interior de ella se encontró un toallón que tenía una mancha de sangre. Desde entonces se comparó ese material genético con el de todos los detenidos que tuvo la causa, pero siempre dio negativo y por eso todos fueron liberados.